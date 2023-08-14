Угрожают не выдать аттестат: россияне заставляют выпускников в оккупации получать паспорт РФ

По данным ЦНС, россияне проводят принудительную паспортизацию, чтобы избежать проблем из-за недовольства Москвы темпами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.

На временно захваченных территориях Украины российские оккупанты осуществляют принудительную паспортизацию среди старшеклассников, используя угрозу не выдать им аттестаты. Об этом сообщает Центр национального сопротивления.

"Оккупанты угрожают ученикам от 14 лет не выдать аттестаты, если они не получат паспорт РФ. Не все дети пишут заявления на получение "красной бумаги", которая не дает никаких привилегий в цивилизованном мире. Поэтому враг прибегает к принуждению", — говорится в сообщении.

В ЦНС отметили, что оккупационные "администрации" проводят насильственную паспортизацию с целью избежать возможных проблем, вызванных недовольством Москвы скоростью и масштабами выдачи российского гражданства на захваченных территориях.

Напомним, 5 июня депутат Запорожского областного совета Аскад Ашурбеков рассказал, что оккупанты перестали выдавать жизненно необходимую медицинскую помощь тем, у кого нет российского паспорта.

6 июля в Центре национального сопротивления заявили, что враг обманом заманивает жителей временно оккупированных территорий Донецкой области в Российскую Федерацию. Отметили, что украинцев заставляли принять российское гражданство, иначе в противном случае — у них не будет доступа к социальным услугам.