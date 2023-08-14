Получил повышение: Прилепину присвоили звание подполковника Росгвардии, — росСМИ

Писатель-пропагандист отреагировал на повышение, поблагодарив "за доверие" командование Росгвардии и президента Владимира Путина.

Российский писатель-пропагандист и сопредседатель партии "Справедливая Россия — За правду" Захар Прилепин получил звание подполковника Росгвардии. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на его пресс-секретаря Елизавету Кондакову.

"В связи с назначением заместителем командира полка особого назначения "Оплот" по военно-политической работе Захару Прилепину присвоено звание подполковника Росгвардии", — пояснила пресс-секретарь.

Также в пресс-службе привели слова самого Прилепина, который заявил, что новое звание для него честь и огромное задание, передает издание "РИА-Новости".

"Тот огромный поворот, что свершает русская история, ставит жесткие вызовы — и мы принимаем их. Благодарим за доверие руководство Росгвардии и президента, наделившего наши росгвардейские полки новыми полномочиями и тяжелым вооружением … Мы вложимся в доверенное дело всей своей верой и правдой; честь имею, служу Отечеству", — приводит слова Прилепина его пресс-служба", — добавил он.

Напомним, 6 мая на российского писателя Захара Прилепина было совершено покушение. Его автомобиль Audi Q7 взорвался в деревне Пионерское после того, как ранее на него установили взрывное устройство.

В результате взрыва Прилепин получил серьезные травмы ног от чего он впал в медикаментозную кому, однако ему удалось выжить. Уже 6 мая писатель вышел на связь и сказал, что идет на поправку.

На данный момент, как сообщают росСМИ, еще проходит лечение после покушения.