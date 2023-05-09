"Буду побеждать дальше": пропагандист Прилепин вышел на связь из больничной палаты (видео)

По словам медиков, пропагандист выздоравливает, его жизни ничего не угрожает.

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Российский пропагандист Захар Прилепин вышел на связь из больничной койки, судя по его словам — идет на поправку. Видеоролик с ним выложил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

"По словам медиков, процесс выздоровления идет штатно, все необходимое для лечения имеется. Еще раз благодарю всю команду!", — такой текст от губернатора Никитина сопровождает видео с Прилепиным.

Сам же Прилепин собрался "побеждать и работать дальше", и конечно, не забыл поздравить воинственных российских зрителей с Днем победы.

Напомним, Захар Прилепин рассказал, что во время взрыва он находился за рулем, а на пассажирское сиденье пересел погибший "вагнеровец" Александр Шубин.

Покушение на пропагандиста произошло 6 мая в районе Нижнего Новгорода в России. Взрывное устройство было заложено под днище машины во время остановки у кафе.

7 мая росСМИ написали о том, что Захар Прилепин вышел из медикаментозной комы. Он пришел в сознание утром 7 мая после того, как медики были вынуждены его перевести в медикаментозный сон.