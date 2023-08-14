Боевые машины Borsuk и Rosomak: Польша покажет 200 единиц военной техники на параде (видео)

Во время военного парада в Варшаве продемонстрируют тяжелую бронетехнику: американские танки M1A1 Abrams, южнокорейские K2 Black panther, южнокорейские гаубицы K9 Thunder и польские Krab, РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.

Польша проводит репетиции военного парада ко Дню армии 15 августа, когда ежегодно отмечается победа над советской Россией в битве за Варшаву 1920 года. Об этом сообщается в Twitter Минобороны Польши.

"Мы представим 200 единиц польской и зарубежной военной техники, более 90 самолетов. Военнослужащие всех видов войск Польши представят самую современную технику польского, корейского и американского производства, закупленную в последние годы", — говорится в публикации.

Военная техника польских Вооруженных сил

На военном параде в Польше среди прочего, планируют показать такую зарубежную технику:

бронетехника: M1A1 Abrams, K2 Black panther, K9 Thunder, HIMARS, Patriot;

беспилотники: Warmate, Bayraktar;

вертолеты: Black Hawk, AW149, AW101 ZOP/CSAR и истребители F-35A;

а также системы ПВО Patriot.

Среди техники польской разработки представят:

новые боевые машины пехоты Borsuk;

бронетранспортеры Rosomak;

минометы Rak;

миноукладчики Baobab-K;

гаубицы Krab

легкий разведывательный транспорт Żmija.

По всей Польше в день, когда отмечается "Чуда на Висле", будут устраиваться около 70 "военных пикников", во время которых рядовые граждане смогут узнать у военных больше о техники, продегустировать гороховый суп с хлебом и посмотреть фильмы военной тематики.

Напомним, что Польша заключит контракт на $58 млн и получит самолеты Saab 340, чтобы закрыть восточный фланг НАТО.

Также сообщалось, что после случая с белорусскими вертолетами, которые "летели над домами жителей", в Польше решили усилить границу.