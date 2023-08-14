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Военный Фокус

Боевые машины Borsuk и Rosomak: Польша покажет 200 единиц военной техники на параде (видео)

Разработки ВПК Польши
Фото: Twitter | Разработки ВПК Польши для пехотных войск

Во время военного парада в Варшаве продемонстрируют тяжелую бронетехнику: американские танки M1A1 Abrams, южнокорейские K2 Black panther, южнокорейские гаубицы K9 Thunder и польские Krab, РСЗО HIMARS и ЗРК Patriot.

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Польша проводит репетиции военного парада ко Дню армии 15 августа, когда ежегодно отмечается победа над советской Россией в битве за Варшаву 1920 года. Об этом сообщается в Twitter Минобороны Польши.

"Мы представим 200 единиц польской и зарубежной военной техники, более 90 самолетов. Военнослужащие всех видов войск Польши представят самую современную технику польского, корейского и американского производства, закупленную в последние годы", — говорится в публикации.

Военная техника польских Вооруженных сил

На военном параде в Польше среди прочего, планируют показать такую зарубежную технику:

  • бронетехника: M1A1 Abrams, K2 Black panther, K9 Thunder, HIMARS, Patriot;
  • беспилотники: Warmate, Bayraktar;
  • вертолеты: Black Hawk, AW149, AW101 ZOP/CSAR и истребители F-35A;
  • а также системы ПВО Patriot.

Среди техники польской разработки представят:

  • новые боевые машины пехоты Borsuk;
  • бронетранспортеры Rosomak;
  • минометы Rak;
  • миноукладчики Baobab-K;
  • гаубицы Krab
  • легкий разведывательный транспорт Żmija.

По всей Польше в день, когда отмечается "Чуда на Висле", будут устраиваться около 70 "военных пикников", во время которых рядовые граждане смогут узнать у военных больше о техники, продегустировать гороховый суп с хлебом и посмотреть фильмы военной тематики.

Напомним, что Польша заключит контракт на $58 млн и получит самолеты Saab 340, чтобы закрыть восточный фланг НАТО.

Также сообщалось, что после случая с белорусскими вертолетами, которые "летели над домами жителей", в Польше решили усилить границу.