Бойові машини Borsuk і Rosomak: Польща покаже 200 одиниць військової техніки на параді (відео)

Під час військового параду у Варшаві продемонструють важку бронетехніку: американські танки M1A1 Abrams, південнокорейські K2 Black panther та гаубиці K9 Thunder і польські Krab, РСЗВ HIMARS і ЗРК Patriot.

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Польща проводить репетиції військового параду до Дня армії 15 серпня, коли щорічно відзначають перемогу над радянською Росією в битві за Варшаву 1920 року. Про це повідомляють у Twitter Міноборони Польщі.

"Ми представимо 200 одиниць польської та закордонної військової техніки, понад 90 літаків. Військовослужбовці всіх видів військ Польщі представлять найсучаснішу техніку польського, корейського та американського виробництва, закуплену в останні роки", — ідеться в публікації.

Військова техніка польських Збройних сил

На військовому параді в Польщі, серед іншого, планують показати таку закордонну техніку:

важка бронетехніка: M1A1 Abrams, K2 Black panther, K9 Thunder, HIMARS, Patriot;

безпілотники: Warmate, Bayraktar;

вертольоти: Black Hawk, AW149, AW101 ZOP/CSAR і винищувачі F-35A;

а також системи ППО Patriot.

Серед техніки польської розробки представлять:

нові бойові машини піхоти Borsuk;

бронетранспортери Rosomak;

міномети Rak;

міноукладачі Baobab-K;

гаубиці Krab

легкий розвідувальний транспорт Żmija.

По всій Польщі в день, коли відзначають "Диво на Віслі", влаштовуватимуть близько 70 "військових пікніків", під час яких пересічні громадяни зможуть дізнатися у військових більше про техніку, продегустувати гороховий суп із хлібом і подивитися фільми військової тематики.

Нагадаємо, що Польща укладе контракт на $58 млн і отримає літаки Saab 340, щоб закрити східний фланг НАТО.

Також повідомлялося, що після випадку з білоруськими вертольотами, які "летіли над будинками жителів", у Польщі вирішили посилити кордон.