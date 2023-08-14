"Хочу понять проблемы": Зеленский посетил участки фронта под Соледаром и Бахмутом (видео)

Командиры и рядовые бойцы, которые воюют на Донбассе, лично доложили верховному главнокомандующему, чего им не хватает и какие имеют проблемы.

Президент Украины и верховный главнокомандующий Владимир Зеленский посетил участки фронта. В частности, глава государства встретился с командующими и бойцами, которые ведут бои под Соледаром и Бахмутом. Об этом говорится в Telegram-канале президента.

14 августа президент Зеленский посетил командные пункты на Соледарском и Бахмутском отрезках фронта. При этом он встретился с бойцами следующих подразделений ВСУ:

22 механизированной бригады, которая воюет в составе тактической группы "Адам" Оперативно-тактической группы "Соледар";

5 отдельной штурмовой бригады, которая воюет в составе оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" возле Бахмута;

80 отдельной десантно-штурмовой бригады с ОСУВ "Александрия" (с Николаевского направления) и ОСУВ "Хортица" (с направлений Купянского, Бахмутского, Северодонецкого);

57 отдельной мотопехотной бригады с ОСУВ "Александрия" (с Запорожского направления) и в составе ОСУВ "Хортица" (с направлений Бахмутского, Попаснянского, Северодонецкого).

В заметке указано, что политик выслушал командиров бригад, чтобы понять проблемы, с которыми они сталкиваются. Также выслушал предложения по преодолению этих проблем.

Президент отметил, что регулярно получает актуальную информацию с указанных участков фронта. Однако считает, что больше узнает, лично посетив места боевых действий: "Я хотел сам посетить все бригады отдельно, чтобы точечно понять проблемы каждой из них".

Во время встречи командиры подробно описали ситуацию, рассказали об уровне подготовки бойцов и потребность в вооружении, технике, другие проблемные вопросы.

После общения президент вручил награды бойцам и поблагодарил: "Спасибо всем, кто сейчас в бою ради нашего государства! Каждый ваш результат, каждый ваш шаг вперед приближает победу Украины".

Отметим, согласно онлайн-карте боевых действий DeepState, на Соледарском отрезке фронта ВСУ удалось отодвинуть врага возле двух населенных пунктов: к востоку от Васюковки и южнее Раздоловки. Расстояние до Соледара — около 3 км.

Ситуация под Соледаром в Донецкой области по состоянию на 14 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepState

Тем временем продолжаются бои вокруг Бахмута. Из отчетов Генштаба ВСУ следует, что горячее всего — возле Клещиевки, Андреевки, Курдюмовки. На карте видно, что бойцы Сил обороны выровняли линию фронта к югу от Бахмута, в то время как на севере остался выступ шириной около 6,5 км (между Берховкой и Зализнянским).

Ситуация под Бахмутом в Донецкой области по состоянию на 14 августа 2023 года — DeepState Фото: DeepState

Напоминаем, Институт изучения войны проанализировал ситуацию на Запорожском отрезке фронта. Эксперты отметили, что ВСУ имеют определенные успехи на двух участках — у Орехова в направлении Работино и у Большой Новоселки возле Урожайного.

Аналитики объяснили, зачем ВСУ прилагают усилия для продвижения возле Работино: речь идет о приближении к первой линии фортификаций ВС РФ.