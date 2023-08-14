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Военный Фокус Российско-украинская война Контрнаступление ВСУ в 2023 году

На двух участках фронта: в ISW рассказали об успехах ВСУ в контрнаступлении (карта)

ВСУ
В ISW рассказали об успехах ВСУ в контрнаступлении

По данным экспертов, ВСУ активно наступают на Бердянском и Мелитопольском направлениях. Российские войска прикладывают все усилия для удержания позиций.

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На понедельник, 14 августа, украинские военные провели контрнаступление на минимум двух участках фронта, что привело к продвижению на запад в направлении Донецкой области и на восток в направлении Запорожской области. Об этом говорится в ежедневном отчете американского Института изучения войны (ISW) за 14 августа.

В отчете Института изучения войны отмечается, что Генштаб ВСУ сообщил о проведении украинскими силами наступательных операций на направлениях Бердянск и Мелитополь, а также о частичном успехе в районе Работино, что находится на западной части Запорожской области, примерно в 13 километрах к югу от Орехова.

с. Работино, Запорожская обл. Fullscreen
с. Работино, Запорожская обл.

По данным нескольких российских источников, 12 августа было заявлено, что российские войска покинули населенный пункт Урожайное, расположенный на границе Донецкой и Запорожской областей. Однако 13 августа многие из этих же российских источников опровергли такие утверждения и сообщили, что российские войска до сих пор оставались в южной части населенного пункта.

ISW не имеет возможности подтвердить информацию о полном отходе российских войск из населенного пункта Урожайное.

с. Урожайное, Запорожская обл. Fullscreen
с. Урожайное, Запорожская обл.

"Российские войска, вероятно, пока удерживают позиции по меньшей мере в южной части населенного пункта", – сообщили аналитики института.

Напомним, Силы обороны продолжают штурм укреплений россиян в Запорожской области. По мнению генерала армии Николая Маломужа, прорыв на этом направлении будет означать начало большой наступательной операции по освобождению Херсонской и Запорожской областей и вхождения в Крым. По этой причине ВС РФ стягивают резервы, но это проблематично, так как протяженность линии фронта 1 500 км, а профессиональных войск у оккупантов почти не осталось. Наиболее опасным для россиян является движение ВСУ в районе Работино Запорожской области.

11 августа в Генштабе ВСУ сообщали, что российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Авдеевки, Купянска, Лимана и на Запорожье и стремятся вернуть там утраченные позиции.