ВСУ на Запорожье применяют неожиданную для ВС РФ тактику, — эксперт (видео)

Российские оккупанты подтягивают резервы на оккупированную часть Запорожской области, опасаясь, что ВСУ захватят Токмак, Мелитополь и Бердянск.

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Силы обороны в Запорожской области штурмуют укрепления россиян с флангов, массово применяя новейшую технику. Поэтому оккупанты паникуют, потому что прорыв там означает начало большой наступательной операции по освобождению Херсонской и Запорожской областей и вхождения в Крым. Об этом в эфире телеканала FREEДОМ сказал генерал армии Украины, руководитель Службы внешней разведки Украины (2005-2010 гг.) Николай Маломуж.

По его мнению, наиболее опасным для россиян сейчас является движение ВСУ в районе Роботино Запорожской области.

"Они очень боятся, что мы пробьем это направление. Движение в районе Роботино в направлении Мелитополя, Бердянска, Токмака — эти стратегические направления являются сейчас приоритетными", — отметил Маломуж.

Он добавил, что сейчас РФ стягивает туда резервы, но это для оккупантов проблематично, поскольку протяженность линии фронта составляет 1 500 км, а профессиональных войск у России почти не осталось.

"Они вынуждены сейчас стягивать более боеспособные части на Купянск, Бахмут, Авдеевку, Марьинку и южное направление. Это растягивает позиции профессиональных войск, больших фактически уже нет — отдельные полки, отдельные бригады, которые передвигаются на Мелитополь или Бердянск. Подтягивают контрактников, которые не имеют опыта.

Экс-руководитель украинской разведки отметил, что на юге у россиян очень мощные оборонительные укрепления, но Силы обороны сосредоточили свое внимание на флангах, ищут слабые места и используют новейшие средства.

"Мы не штурмуем эти укрепрайоны. Фланговые удары позволяют обесценить первую линию обороны. Что мы отчасти сделали. Сейчас движемся по второй линии обороны — опять с флангов, не с тех позиций, где они эффективно могут защищаться, где очень мощные сооружения, и нам нужно штурмовать их в лоб", — подчеркнул генерал.

Он отметил, что Силы обороны на этом участке фронта массово применяют новейшую технику, полученную от западных партнеров, и это дает результат.

По прогнозам Николая Маломужа, такая тактика ВСУ приведет к созданию возможности активного наступления Украины по всему фронту.

Напомним, что в Пентагоне заявили, что ВСУ, несмотря на сложность ситуации, совершили чудо, сумев оттеснить россиян на оборонительные позиции.

Ранее сообщалось, что российские оккупанты штурмуют позиции Сил обороны в районе Авдеевки, Купянска, Лимана и на Запорожье и стремятся вернуть там утраченные позиции.