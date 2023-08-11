ЗСУ на Запоріжжі застосовують неочікувану для ЗС РФ тактику, — експерт (відео)

Російські окупанти підтягують резерви на окуповану частину Запоріжжя, побоюючись, що ЗСУ захоплять Токмак, Мелітополь і Бердянськ.

Related video

Сили оборони у Запорізькій області штурмують укріплення росіян з флангів, масово застосовуючи новітню техніку. Через це окупанти панікують, бо прорив там означає початок великої наступальної операції зі звільнення Херсонської та Запорізької областей та входження до Криму. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ сказав генерал армії України, керівник Служби зовнішньої розвідки України (2005-2010 рр.) Микола Маломуж.

На його думку, найбільш небезпечним для росіян зараз є рух ЗСУ в районі Роботиного Запорізької області.

"Вони дуже бояться, що ми проб’ємо цей напрямок. Рух у районі Роботиного у напрямку до Мелітополя, Бердянська, Токмака — ці стратегічні напрями є зараз пріоритетними", — зазначив Маломуж.

Він додав, що зараз РФ стягує туди резерви, але це для окупантів проблематично, оскільки протяжність лінії фронту складає 1 500 км, а професійних військ у Росії майже не залишилося.

"Вони змушені зараз стягувати більш боєздатні частини на Куп’янськ, Бахмут, Авдіївку, Мар’їнку та південний напрямок. Це розтягує позиції професійних військ, великих фактично вже немає — окремі полки, окремі бригади, які пересуваються на Мелітополь чи Бердянськ. Підтягують контрактників, які не мають досвіду.

Екскерівник української розвідки зауважив, що на півдні у росіян дуже потужні оборонні укріпленння, але Сили оборони зосередили свою увагу на флангах, шукають слабкі місця і використовують новітні засоби.

"Ми не штурмуємо ці укріпрайони. Флангові удари дозволяють знецінити першу лінію оборони. Що ми почасти зробили. Зараз рухаємося другою лінією оборони — знову з флангів, не з тих позицій, де вони ефективно можуть захищатися, де дуже потужні споруди, і нам потрібно штурмувати їх у лоба", — підкреслив генерал.

Він відзначив, що Сили оборони на цій ділянці фронту масово застосовують новітню техніку, отриману від західних партнерів, і це дає результат.

За прогнозами Миколи Маломужа, така тактика ЗСУ призведе до створення можливості активного наступу України по всьому фронту.

Нагадаємо, що у Пентагоні заявили, що ЗСУ, попри складність ситуації, зробили диво, зумівши відтіснити росіян на оборонні позиції.

Раніше повідомлялося, що російські окупанти штурмують позиції Сил оборони в районі Авдіївки, Куп'янська, Лимана та на Запоріжжі і прагнуть повернути там втрачені позиції.