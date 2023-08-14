Россия выделила 560 млрд рублей на переоснащение китайских дронов для военных целей, — СМИ

Журналисты утверждают, что Кремль заключил большой государственный оборонный заказ для изготовления БПЛА, однако компания, которая приняла это соглашение, закупает беспилотники из Китая и переоснащает их.

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) объявила о сотрудничестве с компанией "Глори Эйр", в сфере разработки и производства беспилотников, однако предприятие не имеет своего производства и импортирует китайские дроны. Об этом сообщает издание"Коммерсантъ".

В Издании отметили, что компания "Глори Эйр" — дочернее предприятие ООО "ВР Логистик", которое до апреля 2022 года возглавлял Александр Путин, троюродный брат президента России Владимира Путина.

"Целью совместного предприятия корпорация объявила разработку и производство дронов с вертикальным взлетом и посадкой. На форуме "Архипелаг" в Новосибирске компания представила новую разработку — дрон-камикадзе, имеющий возможность атаки на воздушные и наземные цели с расстояния до 600 метров в автоматическом режиме или по команде пилота", — говорится в материале.

Соглашение РФ о "расширении беспилотной авиации"

По данным источников издания, "Глори Эйр" хотела принять участие в гособоронзаказе под "флагом крупного и понятного государству поставщика (ОАК)" накануне форума "Армия-2023". Если Китай не ограничит экспорт критически важных комплектующих с сентября, то компания сможет продолжить "отверточную" сборку дронов.

"Сейчас компания занимается переоснащением и локализацией импортируемых дронов, но комментировать планы по военным беспилотникам отказался. По его словам, компания уделит основное внимание развитию беспилотной грузовой доставки и мониторингу объектов инфраструктуры, таких как трубопроводы, ЛЭП и автомагистрали", — рассказал гендиректор "Глори Эйр" Дмитрий Морозов.

Сотрудничество ОАК и "Глори Эйр" вписывается в стратегию развития беспилотной авиации, утвержденную правительством Российской Федерации на основе поручения президента Владимира Путина.

"Согласно этой стратегии, до 2030 года на развитие отечественных беспилотных авиационных систем будет выделено около 560 млрд рублей. Основной акцент делается на разработке и производстве БПЛА, стимулировании спроса на них и создании инфраструктуры", — рассказали в издании.

Отмечается, что проект предусматривает два сценария развития отрасли — базовый и прогрессивный. Базовый предусматривает прирост рынка беспилотной авиации на 14% ежегодно с основной активностью в период с 2025 по 2027 годы. Прогрессивный сценарий предусматривает более амбициозный рост рынка — на 25% ежегодно.

Напомним, что 24 июля издание "Протокол" и YouTube-канал "Разворот" 24 июля обнародовали совместное расследование о том, как в колледже "Алабуга Политех" подростков привлекают к производству дронов Shahed.

Позже, 11 августа, российские родители рассказали, что подростки, которых привлекли к производству беспилотных летательных аппаратов в колледже "Алабуга Политех" в Татарстане, работают по пять дней в неделю .