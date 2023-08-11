"Откровенное нарушение всего": в РФ родители подростков рассказали, как их дети собирают БПЛА

Студентов российского колледжа "Алабуга Политех" привлекают к химическому производству, где они работают в респираторах 15 часов в день.

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Подростки, которых привлекли к производству беспилотных летательных аппаратов в колледже "Алабуга Политех" в Татарстане, работают по пять дней в неделю. Об этом рассказали родители студентов изданию "Idel.Реалии".

Учебное заведение обещает российским детям не только образование, но и возможность зарабатывать до 70 000 рублей. Однако жительница соседней Нижегородской области Жанна, отправившая сына в упомянутый колледж, рассказала, что это лишь "привлекательная наживка".

По мнение Жанны, "Алабуга Политех" занимается эксплуатацией несовершеннолетних. Те, кто хочет забрать детей из колледжа и расторгнуть контракт об обучении, вынуждены выплачивать примерно 200 000 рублей.

"У меня знакомая из Нижнего Новгорода забрала ребенка в июне — тоже терпения и сил нет, ребенок просто уже не может. Двести тысяч насчитали. Она сейчас судится, потому что откровенное нарушение всего.", — вспоминает женщина.

Еще одна мама студентки из Нижегородской области — Марина, отметила, что вместо обещанных восьми часов работы в неделю, дети трудятся пять дней в неделю. По словам женщины, в учебном заведении хотели, чтобы ее дочь собирала БПЛА.

"Насколько я поняла, склеивать композиты для беспилотников… Ну в общем, на химическое производство, где несовершеннолетние дети работают в респираторах 15 часов в день", — отметила Марина.

Производство БПЛА в "Алабуга Политех": что известно

Издание "Протокол" и YouTube-канал "Разворот" 24 июля обнародовали совместное расследование о том, как в колледже "Алабуга Политех" подростков привлекают к производству дронов Shahed.

По данным авторов расследования, студентам платят 30-40 тысяч рублей. Сами учащиеся жалуются на неоплачиваемые переработки и отсутствие выходных, что отображается на успеваемости.

Также сообщается, что студенты подписывают документ, в котором прописан запрет на разглашение их деятельности. В противном случае возможно отчисление и штраф от 1,5 до 2 миллионов рублей.