"Відверте порушення всього": у РФ батьки підлітків розповіли, як їхні діти збирають БПЛА

Студентів російського коледжу "Алабуга Політех" залучають до хімічного виробництва, де вони працюють у респіраторах 15 годин на день.

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Підлітки, яких залучили до виробництва безпілотних літальних апаратів у коледжі "Алабуга Політех" у Татарстані, працюють по п'ять днів на тиждень. Про це розповіли батьки студентів виданню "Idel.Реалії".

Навчальний заклад обіцяє російським дітям не тільки освіту, а й можливість заробляти до 70 000 рублів. Однак мешканка сусідньої Нижньогородської області Жанна, яка відправила сина до згаданого коледжу, розповіла, що це лише "приваблива наживка".

На думку Жанни, "Алабуга Політех" займається експлуатацією неповнолітніх. Ті, хто хоче забрати дітей з коледжу і розірвати контракт про навчання, змушені виплачувати приблизно 200 000 рублів.

"У мене знайома з Нижнього Новгорода забрала дитину в червні — теж терпіння і сил немає, дитина просто вже не може. Двісті тисяч нарахували. Вона зараз судиться, бо відверте порушення всього.", — згадує жінка.

Ще одна мама студентки з Нижньогородської області — Марина, зазначила, що замість обіцяних восьми годин роботи на тиждень, діти працюють п'ять днів на тиждень. За словами жінки, у навчальному закладі хотіли, щоб її донька збирала БПЛА.

"Наскільки я зрозуміла, склеювати композити для безпілотників... Ну загалом, на хімічне виробництво, де неповнолітні діти працюють у респіраторах 15 годин на день", — зазначила Марина.

Виробництво БПЛА в "Алабуга Політех": що відомо

Видання "Протокол" і YouTube-канал "Разворот" 24 липня оприлюднили спільне розслідування про те, як у коледжі "Алабуга Політех" підлітків залучають до виробництва дронів Shahed.

За даними авторів розслідування, студентам платять 30-40 тисяч рублів. Самі учні скаржаться на неоплачувані перепрацювання і відсутність вихідних, що відображається на успішності.

Також повідомляється, що студенти підписують документ, у якому прописано заборону на розголошення їхньої діяльності. В іншому разі можливе відрахування і штраф від 1,5 до 2 мільйонів рублів.