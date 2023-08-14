"Выгнали в море все, что имеют": в ВСУ рассказали об "охране" Крымского моста

Российское командование опасается за безопасность Крымского моста, который является символом оккупации Крыма. Поэтому на охрану выгоняются все корабли, которые имеют.

Представитель Военно-морских сил ВСУ капитан 3 ранга Дмитрий Плетенчук рассказал о мерах, которые принимают российские оккупационные войска для защиты Крымского моста. При этом отметил, что они прилагают максимум усилий, чтобы сохранить символ оккупации Крыма. Об этом офицер рассказал в прямом эфире Всеукраинского телемарафона.

Плетенчук пояснил, что нынешнее состояние Крымского моста похоже на состояние России в целом — это "сплошная дымовая завеса". Его пытаются сохранить любой ценой, чтобы сохранить "символ оккупации Крыма и своих политических требований". Именно поэтому в Керченский пролив ВС РФ вывели все имеющиеся силы.

По словам офицера, ранее мост охраняли 1-2 "единицы пограничников" — не указал, но, возможно, имелось в виду не единицы живой силы, а корабли. Зато сейчас в море выводят "не менее 10". В частности, 14 августа ВС РФ на охрану Крымского моста вывели около 13 судов: семь кораблей и шесть катеров.

Мост между тем продолжает работать, но, похоже, используется ограниченно. В частности, автомобильная часть работает в реверсном режиме. Железная дорога работает штатно. Однако пока все же не ясно, насколько полноценно движется транспорт: "сказать, что он полноценно работает, мы не можем".

Отметим, в Telegram-канале, где публикуют информацию о состоянии очередей на въезде на Крымский мост, указывали, что самая большая очередь была около 13-15 часов. Тогда со стороны Тамани ожидало проезда 1010 авто, а со стороны Керчи — около 900. Впрочем, по состоянию на 21 час. их количество уменьшилось до 70 и 220 соответственно.

Автомобильная часть Крымского моста — загруженность по состоянию на 14 августа 2023 года Фото: Скриншот

Отметим, 12 августа Крымский мост дважды оказывался под ударами дронов неизвестного происхождения. Представители оккупационных властей заявили, что в обоих случаях российское ПВО сбило дроны. При этом в сети публиковались фото сооружения, над которым в нескольких местах поднимался дым.

Напоминаем, в конце июля состоялся удар ВСУ по Чонгарскому мосту. Сначала о "проблемах" на мосту сообщили российские военкоры и глава оккупационной администрации Владимир Сальдо: утверждали, что все украинские ракеты сбили, но почему-то на дороге перед мостом возникла многокилометровая пробка.