Атаки на корабли РФ в Черном море: эксперты объяснили, чем ответит ВСУ на угрозы России

Украина может перекрыть движение российским кораблям с помощью "Нептунов" и "Гарпунов". Но не хватает другого оружия: военных катеров, ракет "Таурус" и самолетов F-16.

После разрыва зерновой сделки армия РФ нанесла ряд ракетных ударов по портам Украины и объявила все корабли, которые направляются в сторону Измаила, Одессы или Черноморска военными целями. После этого произошло две атаки морскими дронами ВСУ по российским кораблям в Новороссийске и возле Крымского моста. Портал "Радио Свобода" опубликовал оценку экспертов относительно того, что изменилось для России в результате этих атак.

Эксперты рассмотрели ситуацию с нескольких сторон: какие последствия для Украины, что изменилось в военной и гражданской логистике оккупантов, будут ли какие-то изменения в экспорте российского зерна.

Действия России в Черном море: что сделает ВСУ

Капитан 1 ранга ВМС ВСУ Александр Рыженко отметил, что Россия с первых дней войны пыталась отрезать Украину от Черного моря. О том, удалось ли ей это сделать, свидетельствуют данные портала Marine Traffic. На портале видно, что северный участок акватории — пустой, то есть эта часть плана российского командования, похоже, реализовалась.

Трафик в Черном море по состоянию на 14 августа 2023 года — Marine Traffic Фото: marinetraffic.com.

Эту ситуацию Кремль планирует использовать для шантажа, уверен эксперт — хотела бы снять часть санкций. Однако при этом не учли ответ Украины, которая объявила зоной опасности все порты России на Черном море. Минобороны отметило, что будет внимательно изучать суда, которые направляются в направлении этих портов. Если будет уверенность, что груз военного назначения, то на это соответствующим образом "отреагируют".

По словам Рыженко, у Украины есть чем подтвердить свою позицию: сейчас есть надежда на береговые ракетные комплексы "Нептун", противокорабельные ракеты "Гарпун" и ударные беспилотники. Также упомянул о дальнобойных ракетах и самолетах F-16 — но это оружие только в перспективе: "В перспективе, возможно, будут ракеты "Таурус", которые можно применять против самолетов. Если брать среднюю перспективу, то, возможно, будут самолеты F-16 и ракетные катера".

Мариуполь и Бердянск: что изменилось

Портал поинтересовался, что изменилось в оккупированных портах Азовского моря — в Мариуполе и в Бердянске.

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко объяснил, что оккупанты не рискуют держать суда в порту, в котором некоторое время назад были "хлопки". Единственное, что туда привозят — это строительные материалы. Об оружии речь не идет — о его появлении в порту быстро станет известно и туда сразу что-то "прилетит", Итак, подытожил эксперт, логистика в Мариуполе не изменилась: военные грузы туда как не шли, так и не идут: "Все по дорогам, делают там базы передышки, перегрузки, укрытия, оперативные склады и таким образом подтягивают боекомплект к линии фронта".

Что касается Бердянска, то чиновник городского совета Виктор Дудукалов заверил, что порт продолжают использовать, но в основном — для вывоза. В частности, берут корабли, закрашивают номера, отключают транспондеры и нагружают зерном, металлоломом, сырьем. Также везут и БК. Но порт — "как на ладони" у местных жителей, поэтому об этом становится сразу известно.

Трафик в Азовском море по состоянию на 14 августа 2023 года — Marine Traffic Фото: marinetraffic.com.

Атаки на Крымский мост и порт Новороссийска: какие последствия для экспорта РФ

Военный эксперт Петр Лакийчук подытожил, что атаки возле Керченского пролива действительно повлияли на оккупантов. В частности, это заставило их переориентировать логистику на Азовское море. Хотя для перевозки военной техники и БК оно все же не используется. Движение по Крымскому мосту ограничено из-за возможных атак дронов. Кроме того, есть реальная угроза для нефтяного и зернового трафика — владельцы морских судов уже не рискуют отправлять свои корабли в Черноморские порты России.

Напоминаем, в Бердянске вечером 14 августа прозвучало около десяти взрывов. Хотя местные коллаборационисты уверяют о якобы военных учениях, проукраинские граждане сомневаются, что это объяснение достоверно.

Между тем днем стало известно о результативном ударе по штабу ВС РФ под Мариуполем. Согласно данным украинского командования, удар нанес врагу "существенные потери".