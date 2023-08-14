Покупка справок и выезд за границу: эксперт назвал самые распространенные схемы в ТЦК

По словам Сергея Миткалика, подделка справок о непригодности к военной службе и изготовление фальшивых документов для выезда за границу — это самые распространенные коррупционные схемы военкоматов.

Несмотря на решение Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) об увольнении с должностей всех областных руководителей территориальных центров комплектования (ТЦК), проблем с мобилизацией в Украине не возникнет. Об этом"Украинскому Радио" рассказал председатель правления общественной организации "Антикоррупционный штаб" Сергей Миткалик.

По словам Миткалика, решение об "очистке военкоматов" от коррупционеров не затормозит пополнение рядов ВСУ, ведь ТЦК — это не только один руководитель.

"В Украине есть около 6 тысяч работников таких центров. Решение СНБО будет иметь минимальное влияние на процесс комплектования", — рассказал он.

Наиболее распространенные коррупционные схемы в ТЦК

"Одна из задач центра комплектования — это обеспечение военнослужащими Вооруженных Сил, сейчас идет активная массовая мобилизация. Неприверженцы мобилизации имеют возможности откупаться, создавать коррупционные риски при предоставлении взятки, для того, чтобы не быть мобилизованным", — подчеркнул он.

Эксперт сообщил, что второй большой проблемой является выезд мужчин за границу.

"Здесь нужно иметь документы, которые предъявляются пограничной службе. Без справки ТЦК вы не сможете выехать за границу. Откуп от мобилизации и справка для выезда за границу — две ключевые проблемы, которые создают коррупционные риски для получения неправомерной выгоды. Есть еще момент — кто-то попадает в горнило войны, а кому-то обеспечивают место в условном тылу. Но по сравнению с первыми двумя проблемами, это не имеет массового характера", — рассказал он

Миткалик добавил, что если военнообязанный находит соответствующее подразделение и просит сделать запрос — его переводят.

"Здесь коррупционных рисков, даже судя по имеющимся уголовным производствам, мы не видим", — отметил эксперт.

Как увольнение руководителей областных ТЦК повлияет на ход мобилизации

"При уволенном руководителе всегда есть исполняющий обязанности. ТЦК — это не только один руководитель, на сегодня в Украине есть около 6 тысяч работников центров комплектования. Итак, работа продолжается. Думаю, задача от СНБО имеет минимальное влияние на процесс комплектования", — сказал Миткалик.

По его словам, увольнение военкомов будет мотивировать будущих людей, которые займут эту должность и побуждать делать эту работу еще эффективнее, выполнять планы и запросы Вооруженных Сил и не использовать коррупционные риски.

К слову, 14 августа сообщалось, что мобилизация в Украине продлена до 18 ноября 2023 года, поэтому ряд мужчин и женщин подпадает под призыв в армию, но в первую очередь призывают тех, кто имеет опыт в военном деле. Впрочем, есть определенные категории граждан, которых не мобилизуют в этот период.

Напомним, 14 августа Фокус писал, что законодательство предусматривает, что сразу несколько категорий военнообязанных граждан имеют право на отсрочку от мобилизации.

Ранее, 13 августа сообщалось о том, как обжаловать решение военно-врачебной комиссии, если военнообязанный с ним не согласен. В частности, это можно сделать в досудебном и судебном порядках.