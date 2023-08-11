Всеобщая мобилизация в Украине: можно ли обжаловать решение ВВК

Решение военно-врачебной комиссии (ВВК) можно обжаловать в досудебном и судебном порядках, рассказали журналисты.

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В Украине действует военное положение и всеобщая мобилизация до 18 ноября. В этот период мужчины призывного возраста от 18 до 60 лет могут получить повестки. Призвать могут только тех военнообязанных, которых военно-врачебная комиссия (ВВК) признает годными к службе. Однако военнообязанные могут обжаловать решение ВВК после ее прохождения. Об этом сообщило издание "РБК-Украина".

Если военнообязанный после прохождения ВВК не согласен с решением, он может обжаловать его в досудебном и судебном порядках. В частности, результатом досудебного порядка обжалования решения комиссии может стать решение о проведении повторного или контрольного осмотра.

При досудебном порядке обжалования нужно обратиться в ВЛК высшего уровня:

ВЛК районного (городского) территориального центра — в ВЛК области или Киева;

ВЛК областей — в ВЛК регионов.

Постановления любых ВЛК могут пересматривать Центральные ВЛК.

Тогда как в таком случае нужно подать следующие документы для обжалования решения:

заявление о пересмотре обжалуемого постановления ВЛК низшего уровня, указать причины пересмотра;

все документы, выданные комиссией;

результаты предыдущих медицинских исследований (при наличии).

При судебном порядке обжалования решения можно обратиться сразу, то есть без предварительного использования досудебного порядка, или после получения отрицательного заключения от последней инстанции досудебного порядка. Обжаловать решение в судебном порядке можно в течение трех месяцев, если был применен досудебный порядок. Отсчет начинается со дня вручения решения о рассмотрении заявления; и в течение шести месяцев со дня вынесения соответствующего решения ВВК.

Напомним, соискатели высшего и профессионального образования могут получить отсрочку от мобилизации. Просто существуют некоторые особенности для тех, кто получает второе или третье высшее образование и учится заочно.

Также Фокус рассказывал о четырех волнах мобилизации, во время действия каждой определенным категориям граждан будут выдавать повестки. Однако во время четвертой волны — призовут всех мужчин. В Генеральном штабе уточнили, что в Украине не действуют волны мобилизации, а у каждого региона есть собственный мобилизационный план.