Удары по Львову и Днепру: ВС РФ атаковали украинские города ракетами (фото)

Российские войска, как сообщил мэр Львова Андрей Садовый, ударили по жилой инфраструктуре города. Также, по словам главы Днепропетровской ОВА, есть "прилет" по предприятию Днепра.

В ночь на 15 августа российские оккупанты обстреляли Украину ракетами. Так, в результате атаки ВС РФ во Львове была повреждена жилая гражданская инфраструктура. Об этом сообщил мэр города Андрей Садовый у себя в Telegram.

По его словам, силы ПВО Украины сбили очень много российских ракет.

"Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы все уже на выезде", — написал он.

Ранее Садовый сообщал о взрывах в городе.

Также о "прилете" говорил глава Львовской ОВА Максим Козицкий.

"Предварительно: есть попадания в нашей области", — заявил он у себя в Telegram.

Позже Садовый сообщил, что в одном из жилых домов на верхних этажах продолжается эвакуация.

Атака ВС РФ на Днепр

Кроме того, российские войска обстреляли ракетами город Днепр. Так, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ВС РФ нанесли удар по одному из предприятий города примерно в 04:20 утра. По предварительным данным, есть один пострадавший.

"В 4:20 (ударили, — ред.) по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший", — написал Лысак.

Также жители Днепра после взрывов в городе начали находить на улицах осколки ракет и делиться фото в социальных сетях.

Удар ВС РФ по Луцку

Глава Волынской ОВА Юрий Погуляйко сообщил в Telegram о "прилете" в Луцке.

По его словам, российские войска атаковали предприятие в городе. По предварительным данным, два человека пострадали.

"Волыняне, во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Но, к сожалению, есть "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре. Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим", — написал он.

Напомним, что в Минобороны Великобритании 14 августа сообщили, что РФ обстреливает зернохранилища ракетами для уничтожения авианосцев. Там отметили, что РФ атакует украинские зерновые хранилища ракетами Х-22, а также часто использует дроны-камикадзе.

"В настоящее время Россия использует некоторые из своих лучших вооружений для поражения объектов инфраструктуры и транспортировки зерна", — сказано в сообщении.