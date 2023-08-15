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Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали мирные города 28 крылатыми ракетами (фото)

Анастасия Ковалева
ВС РФ атаковали мирные города 28 крылатыми ракетами

Командование Воздушных сил зафиксировало пуски крылатых ракет морского и воздушного базирования, а взрывы прогремели в нескольких регионах страны. Также оккупанты атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области зенитными ракетами С-300/С-400.

Во вторник, 15 августа, бойцы Украины сбили в воздухе над рядом областных центров 16 российских крылатых ракет. Всего в ходе атаки со стороны Российской Федерации было выпущено 28 воздушных целей. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Так, подверглись атаке города Запорожье, Луцк, Львов, Днепр, а также Черкасская область.

Примерно в 04:00 15 августа 2023 года российские оккупационные силы осуществили ракетный удар по Украине, задействовав ракеты воздушного и морского базирования.

Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

  • 4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);
  • 20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);
  • 4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено:

  • 16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Также зафиксированы 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет систем С-300 и С-400 по территориям Днепропетровской и Запорожской областей.

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Что известно про итоги обстрела 15 августа

В ночь на 15 августа российские оккупанты обстреляли Украину ракетами.

Атака на Львов

Так, в результате атаки ВС РФ во Львове была повреждена жилая гражданская инфраструктура.

По словам мэра города Андрея Садового, силы ПВО Украины сбили очень много российских ракет.

"Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы все уже на выезде", — написал он.

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Атака на Днепр

Кроме того, российские войска обстреляли ракетами город Днепр. Так, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ВС РФ нанесли удар по одному из предприятий города примерно в 04:20 утра. По предварительным данным, есть один пострадавший.

"В 4:20 (ударили, — ред.) по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший", — написал Лысак.

Также жители Днепра после взрывов в городе начали находить на улицах осколки ракет и делиться фото в социальных сетях.

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Атака на Луцк

По словам главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко, российские войска атаковали предприятие в городе. По предварительным данным, два человека пострадали.

"Волыняне, во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Но, к сожалению, есть "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре. Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим", — написал он.

Глава ОВА уточнил информацию о ночном ракетном ударе ВС РФ. По его словам, погибли как минимум 3 человек.

"Нахожусь на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на данный момент погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице", — написал он.

Напомним, что на Таврическом направлении украинские артиллеристы за сутки выполнили 1620 огневых задач. ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПВО, 2 БпЛА, 8 единиц автомобильной и 3 единицы специальной техники.