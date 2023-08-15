Ночной обстрел Украины: ВС РФ атаковали мирные города 28 крылатыми ракетами (фото)

Командование Воздушных сил зафиксировало пуски крылатых ракет морского и воздушного базирования, а взрывы прогремели в нескольких регионах страны. Также оккупанты атаковали Запорожскую и Днепропетровскую области зенитными ракетами С-300/С-400.

Во вторник, 15 августа, бойцы Украины сбили в воздухе над рядом областных центров 16 российских крылатых ракет. Всего в ходе атаки со стороны Российской Федерации было выпущено 28 воздушных целей. Об этом сообщили в воздушных силах ВСУ.

Так, подверглись атаке города Запорожье, Луцк, Львов, Днепр, а также Черкасская область.

Примерно в 04:00 15 августа 2023 года российские оккупационные силы осуществили ракетный удар по Украине, задействовав ракеты воздушного и морского базирования.

Всего зафиксированы пуски не менее 28 крылатых ракет разных типов:

4 крылатые ракеты Х-22 – из шести самолетов дальней авиации Ту-22М3 (аэродромы базирования Сольцы, Шайковка);

20 крылатых ракет Х-101/Х-555 из 11 самолетов стратегической авиации (аэродромы базирования Энгельс, Оленегорск);

4 крылатые ракеты "Калибр" из фрегата из акватории Черного моря (район Ялты).

В результате противовоздушного боя силами и средствами Воздушных Сил, во взаимодействии с подразделениями других составляющих Сил обороны, уничтожено:

16 крылатых ракет Х-101/Х-555, "Калибр".

Также зафиксированы 8 пусков вражеских зенитных управляемых ракет систем С-300 и С-400 по территориям Днепропетровской и Запорожской областей.

Что известно про итоги обстрела 15 августа

В ночь на 15 августа российские оккупанты обстреляли Украину ракетами.

Атака на Львов

Так, в результате атаки ВС РФ во Львове была повреждена жилая гражданская инфраструктура.

По словам мэра города Андрея Садового, силы ПВО Украины сбили очень много российских ракет.

"Много сбитых ракет, но и есть попадание по Львову. К сожалению, пострадали и частные дома. Соответствующие службы все уже на выезде", — написал он.

Атака на Днепр

Кроме того, российские войска обстреляли ракетами город Днепр. Так, глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак сообщил, что ВС РФ нанесли удар по одному из предприятий города примерно в 04:20 утра. По предварительным данным, есть один пострадавший.

"В 4:20 (ударили, — ред.) по одному из предприятий Днепра. Вспыхнул пожар. Предварительно, 1 пострадавший", — написал Лысак.

Также жители Днепра после взрывов в городе начали находить на улицах осколки ракет и делиться фото в социальных сетях.

Атака на Луцк

По словам главы Волынской ОВА Юрия Погуляйко, российские войска атаковали предприятие в городе. По предварительным данным, два человека пострадали.

"Волыняне, во время ночной воздушной тревоги в области работали силы ПВО. Но, к сожалению, есть "прилет" в одно из предприятий промышленности в областном центре. Пока известно о двух пострадавших. Об их состоянии впоследствии сообщим", — написал он.

Глава ОВА уточнил информацию о ночном ракетном ударе ВС РФ. По его словам, погибли как минимум 3 человек.

"Нахожусь на месте происшествия. К сожалению, в результате попадания есть жертвы. По состоянию на данный момент погибли 3 человека. Еще несколько пострадавших находятся в больнице", — написал он.

Напомним, что на Таврическом направлении украинские артиллеристы за сутки выполнили 1620 огневых задач. ВСУ уничтожили 5 танков, 8 ББМ, 5 артиллерийских систем и минометов, 2 РСЗО, 1 ПВО, 2 БпЛА, 8 единиц автомобильной и 3 единицы специальной техники.