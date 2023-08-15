ВСУ продвинулись на юге и закрепляются на достигнутых рубежах, — Генштаб ВСУ

Силы обороны, по данным командования, продолжают сдерживать врага под Купянском и продвигаться в направлении Урожайного.

За минувшие сутки Силы обороны Украины продолжили продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Есть незначительные успехи в районе Урожайного. Об этом 15 августа в Military Media Center сообщил спикер Генерального штаба Вооруженных Сил Украины Андрей Ковалев

По его словам, Силы обороны продолжают наступление на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"В направлении Урожайного имели успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — сказал спикер.

Карта боев в районе Урожайного

Также украинские защитники имеют продвижение в Донецкой области на Бахмутском направлении, южнее города Бахмут, и продолжают сдерживать наступление россиян на Купянском и Лиманском направлениях.

"Продолжаются тяжелые бои", — сказал спикер.

В общем, в течение последних суток здесь произошло 15 боевых столкновений.

Карта боев в районе Купянска

Напомним, что Силы обороны продолжили контрнаступление в районе Работино на западе Запорожской области и продвинулись к Клещеевке, а ВС РФ вели наступление в районе Купянска. Российские милиблогеры утверждали, что ВС РФ захватили позиции и заняли линию от Синьковки до Петропавловки, где продолжаются позиционные бои.

Ранее сообщалось, что Силы обороны Украины за неделю уничтожили 7 батальонов живой силы россиян и 6 артдивизий.