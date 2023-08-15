Количество атак ВС РФ на восточном фронте уменьшилось, но враг "не дает заднюю", — Маляр

Продолжительные бои истощают обе воюющие стороны, отметила замминистра обороны, но это вовсе не означает, что и ВСУ и российские оккупанты отказываются от своих планов.

Украинское военное командование фиксирует уменьшение активности противника на восточном фронте, однако это не означает что Россия отказалась от своих планов по оккупации Украины, а войска противника уже "дают заднюю". Об этом 15 августа заявила замминистра обороны Украины Анна Маляр.

Заместитель министра оборонного ведомства рассказала, что на фронте ситуация очень динамичная и обстановка может меняться буквально каждый час. Характер боевых действий такой, что обе противоборствующие стороны истощаются, но это не значит, что они отказались от своих целей.

"Не стоит спешить и недооценивать врага. Продолжительные боевые действия истощают все стороны, но это совсем не означает, что кто-то отказывается от своих планов. Наши планы — освобождать все территории Украины, у врага наоборот — завоевывать дальше территории Украины", — сказала Маляр.

Замминистра добавила, что в течение прошлой недели ВСУ фиксируют в количественном отношении уменьшение на восточных рубежах обстрелов и атак со стороны российских войск, но это не означает, что противник отказался от своих планов.

"Мы зафиксировали уменьшение на востоке обстрелов и количество атак, но это совсем не означает, что враг дает заднюю и отказывается от своих планов. Просто наши войска достаточно мощно ударили по врагу, когда он активизировался на Купянском и Лиманском направлениях", — отметила Маляр.

По ее словам, противник на этих участках понес большие потери в живой силе и технике, и теперь подразделения ВС РФ должны перегруппироваться и обновить силы, потерянные в боях.

Напомним, по информации Генштаба ВСУ украинские бойцы продолжили продвижение на Мелитопольском и Бердянском направлениях. Силам обороны удалось достичь незначительных успехов в районе населенного пункта Урожайное, где бойцы закрепляются на достигнутых рубежах.