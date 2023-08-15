"Зомби-субмарины" Кремля: РФ преувеличивает численность атомных подлодок ради паритета с США

По словам аналитика Павла Лузина, Москва цепляется за идею ядерного паритета с США, но в действительности эта инициатива уже мертва.

Российский политолог и эксперт по вооруженным силам Павел Лузин считает, что Кремль с помощью подводных лодок-зомби скрывает недостаток паритета с США. Статья опубликована на платформе Riddle.

Автор публикации сравнил состояние стратегических атомных подводных лодок Соединенных Штатов и РФ. По его оценкам, Кремль искусственно завышает численность своих подлодок.

В рамках последнего обмена данными в сентябре 2022 года, когда РФ, судя по всему, уже готовилась торпедировать Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ/START), было заявлено о наличии 540 развернутых носителей против 659 у США.

"Здесь можно с уверенностью говорить, что Кремль искусственно завышает количество имеющихся у него носителей", — считает автор публикации. По его словам, таким образом Москва пытается оказывать политическое давление на США и союзников.

По части ударных субмарин РФ находится в схожем положении с США: 9 из 22 (41%) ее ударных субмарин разных типов проходят всевозможные ремонтные работы. Неопределенность — со стратегическими подводными лодками. Формально их 13 единиц.

Несмотря на заверения Москвы о наличии 13 стратегических подводных атомных лодок, данные из ряда источников указывают на то, что в лучшем у РФ есть только 8, и только о 6 можно с уверенностью говорить, что они могут выполнять поставленные задачи.

По состоянию на август 2023 года из 13 российских стратегических субмарин к боевым задачам готовы только шести. Это подлодки проектов 955/955А и две проекта 667БДРМ — "Тула" и "Новомосковск". Последняя, в 2023 году, как и многие другие, тоже превысила свой продленный срок службы.

Подлодка "Александр Невский"

"На бумаге у России 13 стратегических субмарин, а на практике восемь. И это в лучшем случае", — отметил аналитик.

Некоторые стареющие подлодки, которые, по утверждению кремлевских чиновников, все еще находятся на службе, "сопряжены с курьезами", уточнил Лузин. В сущности, они представляют собой "субмарины-зомби" и почти наверняка больше не используются.

В РФ утверждают, что есть 13 субмарин с 16 баллистическими ракетами на каждой. Из них одна субмарина находится в ремонте, в развернутом виде — формально числится 192 баллистические ракеты подводных лодок. Но на практике следует считать, что в развернутом виде на 8 подлодках не более 128 БРПЛ, пишет Лузин.

"Москва всеми силами держится идею ядерного паритета с США, поскольку она лежит в основе ее внешней и даже внутренней политики, но в реальности идея паритета уже умерла", — подвел итог автор.

Напомним, что РФ оснащает атомные подлодки гиперзвуковыми ракетами "Циркон", которые летят на 900 км.

Также сообщалось, что крупнейшая оружейная фирма Британии сообщила о рекордных заказах подлодок и истребителей.