"Реагируем на ускоренную милитаризацию": Лукашенко объяснил размещение ядерного оружия в Беларуси

Диктатор подчеркнул, что для него важно бороться с транснациональными вызовами и угрозами различного характера совместно с Россией.

В Восточной Европе происходит "ускоренная милитаризация, поэтому размещение тактического ядерного оружия на белорусской территории — адекватная реакция". Об этом заявил Александр Лукашенко, информирует его пресс-служба.

Диктатор заявил, что считает себя последовательным сторонником мира и безопасности. Именно так он объяснил размещение смертельного арсенала на территории страны. Лукашенко подчеркнул, что для него важно бороться с транснациональными вызовами и угрозами различного характера совместно с Россией.

"Реагируем на ускоренную милитаризацию Восточной Европы и рост военной активности США и НАТО", — заявил политик.

В сообщении, которое политик адресовал участникам XI Московской конференции по международной безопасности, указано, о том, что Беларусь заинтересована в перезапуске диалога по вопросам европейской и глобальной безопасности. Минску якобы нужны условия для содействия стабильности и мира в мире.

Ядерное оружие РФ в Беларуси

В МИД РФ в июне сообщили, что российское ядерное оружие в Беларуси размещено без временных ограничений. Размещение ядерного оружия на территории Беларуси является "вынужденной мерой", как сообщил российский дипломат Алексей Полищук. Его возвращение на территорию РФ возможно только в случае аналогичных шагов со стороны США в Европе.

По мнению секретаря СНБО Алексея Данилова, переброска части российского ядерного арсенала на территорию соседней страны направлена на то, чтобы посеять страх в странах Запада. Секретарь СНБО также указал на то, что Россия фактически поглощает Беларусь, которая, по его словам, уже "почти не самостоятельная страна".

Напомним, 13 июня Александр Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие в случае угрозы для Беларуси без колебаний, если против его страны будет применена агрессия. В то же время он подчеркнул, что не хотел бы принимать такое решение.