"Без колебаний": Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие в случае угрозы Беларуси

По словам лидера Беларуси, "не дай бог", если ему придется принимать такое решение в современное время. Он надеется, что никто не посмеет воевать со страной, у которой есть такое оружие.

Related video

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что применит ядерное оружие в случае угрозы для Беларуси без колебаний, в случае если против его страны будет применена агрессия. Об этом Лукашенко заявил во время рабочей поездки в Минскую область, сообщает во вторник, 12 июня издание БЕЛТА.

"Зачем это нужно? Чтобы ни одна нога каких-то свол*чей не ступала больше на белорусскую землю. Ответ будет незамедлительным. Я это заранее говорил уже несколько раз. Я думаю, вряд ли кому-то захочется воевать со страной, у которой есть такое оружие. Это оружие сдерживания", — заявил лидер Беларуси.

В то же время он сообщил, что в современное время он не хотел бы принимать решение на применение этого оружия, однако подчеркнул, что примет такое решение без малейших колебаний, если против Беларуси будет агрессия.

Напомним, 9 июня по словам президент России Владимира Путина, российское ядерное оружие будет размещено в Беларуси сразу же после завершения 7-8 июля подготовки сооружений для него. Но от этого Беларусь не потеряет своего внеядерного статуса.

В этот же день Александр Лукашенко отметил, что Минск несет ответственность за сохранность ядерного оружия из России и заверил, что никакие диверсанты не смогут попасть на территорию его страны.