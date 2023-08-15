Необъявленный кастинг между элитами продолжается: в ГУР МО рассказали, кто станет преемником Путина

В России будущие претенденты на место президента РФ пока боятся себя проявлять из соображений собственной безопасности, считают в украинской разведке.

Президент РФ почти никому не доверяет в своем окружении, а еще одна игра в имитацию передачи власти, как это было с Медведевым, выглядела бы несерьезно. Вопрос преемника Путина пока остается открытым. Об этом в интервью "Фактам" сказал представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов.

"Вопрос преемника предполагал бы доверие к какому-то ближайшему окружению, какую-то коллективную игру, какие-то коллективные процессы. Но какой мог быть преемник у Сталина? Вождь народов наверняка через очень короткое время или ликвидировал этого человека из-за подозрения попытки захватить власть. То же самое касается и Гитлера. А современный российский режим уже прошел даже возможность играть в имитацию преемственности власти. Например, вариант с Медведевым сейчас выглядел бы совершенно несерьезно и трагикомично. Он злой придворный шут, и не более", — сказал Юсов.

Он добавил, что несмотря на все, необъявленный кастинг за кресло Путина между российскими элитами продолжается, но претенденты сейчас об этом открыто не заявляют из соображений собственной безопасности и отметил, что в последнее время позиции военной элиты России несколько ослабли.

"Мы видим, что Суровикин после Пригожинского мятежа до сих пор не оправился от обвинений и репрессивных мер против него. Несмотря на то, что формальных решений не объявляли, были посланы сигналы для военного и политического руководства о том, что не все у него в порядке, и что предыдущего статуса уже нет. Что касается Герасимова, происходили определенные процессы, которые ослабили его позиции, но Шойгу продолжает отчаянно бороться и вытаскивать из нафталина своего прежде всего бизнес-партнера. Этот тандем много лет осваивал оборонный военный бюджет", — сказал Юсов.

По его словам, перетасовки в России идут, и "с радаров исчезает" ряд генералов, но пенсионеры все равно остаются на своих местах.

Напомним, что в украинской разведке считают, что ближайшее окружение Путина состоит из "престарелых маразматиков", которые ведут политику изоляции России от мира и мешают жить соседям.

Ранее сообщалось, что жителя России, который нарисовал граффити "Путин — вор", отправили на лечение в психиатрическую больницу".