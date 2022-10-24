Россиянина отправили на лечение в психбольницу из-за граффити "Путин — вор!"

Суд приговорил жителя Ростова-на-Дону к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению.

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Суд в российском городе Ростов-на-Дону приговорил местного жителя Михаила Селицкого к полутора годам ограничения свободы и принудительному амбулаторному лечению в психиатрической больнице из-за граффити с текстом "Путин — вор!". Об этом сообщает российский правозащитный проект "ОВД-Инфо" со ссылкой на адвоката Рустама Мухамадеева.

Ростовский мировой судья признал россиянина виновным в вандализме по мотивам политической ненависти.

По версии силовиков, в марте прошлого года Селицкий и еще несколько человек "осуществили нанесение надписей, которые являются политическими" на стены жилых домов. После этого ФСБ задержала троих участников "экстремистской группы".

Один из задержанных якобы заявил, что их "радикальные взгляды" сформировались под влиянием одного из интернет-сообществ в Telegram, модераторы которого находятся в Польше.

Еще двум фигурантам уголовного дела приговоры пока не вынесли.

Напомним, 45-летняя учительница из России получила 5 лет за антивоенный разговор с учениками. Суд приговорил жительницу Пензы к условному сроку за "фейки" о войне России против Украины после доноса одного из учеников.

Ранее Фокус писал, что против пенсионерки из РФ возбудили второе уголовное дело за "дискредитацию армии". 77-летняя Татьяна Савинкина расклеивала в подъезде антивоенные листовки. До пенсии она работала в МВД в звании майора милиции, а незадолго до последних событий получила российскую медаль "Дети войны".