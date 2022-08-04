Учительница из РФ получила 5 лет за антивоенный разговор с учениками

45-летнюю жительницу Пензы Ирину Ген приговорили к условному сроку за "фейки" о войне России против Украины после доноса одного из учеников. Суд посчитал, что она испытывала "стойкую неприязнь к президенту".

Суд российского города Пенза приговорил 45-летнюю учительницу английского языка Ирину Ген к пяти годам условно за "публичное распространение ложной информации о ВС РФ". Об этом сообщается на сайте суда.

Кроме этого, россиянка в течение трех лет не сможет заниматься педагогической деятельностью.

В частности, суд постановил, что преподаватель училища Олимпийского резерва, "испытывая стойкую неприязнь к президенту России, публично, во время проведения урока, распространила под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию, а именно сообщила ученикам недостоверную информацию о том, что Вооруженные Силы РФ захватывают территории других государств, начали в 2014 году войну в Луганской народной республике и Донецкой народной республике, разбомбили роддом в Мариуполе Украины, планировали свергнуть президента Украины, находясь на территории Украины, сбили самолет иностранного государства — "Boeing 777", принадлежащий Малайзии, занимаются присоединением, захватом чужих и расширением своих территорий".

История Ирины Ген

Уголовное дело против жительницы Пензы возбудили после ее разговора с учениками.

Восьмиклассники начали спрашивать, почему Россия превратилась в страну-изгоя, а их не допускают на международные спортивные соревнования, куда они собирались ехать. Ген попыталась объяснить учащимся, в чем причины этого.

"Пока Россия не начнет себя вести цивилизованным образом, это будет продолжаться вечно. Стали бомбить Западную Украину. Западную Украину стали бомбить! Вообще непонятно, причем тут Западная Украина?! До Киева хотели дойти, свергнуть Зеленского, правительство. Это вообще-то суверенное государство, там суверенное правительство", – сказала она ученикам.

Один из учеников записал весь разговор на телефон, позже аудиозапись передали в правоохранительные органы.

Учительница не будет обжаловать приговор

Правозащитный проект "Сетевые Свободы" со ссылкой на адвоката Ирины Ген Александра Федулова сообщил, что россиянка не намерена обжаловать свой приговор.

Ранее Фокус в своей статье рассказывал, как в Россию вернулся институт доносов. В стране-агрессоре все чаще задерживают граждан, на которых "настучали" их соотечественники.

Напомним, россиянин написал донос на свою жену, раскритиковавшую войну РФ против Украины. Житель Подмосковья пожаловался правоохранителям, что его супруга выражает антироссийские настроения и настраивает их ребенка против властей РФ.