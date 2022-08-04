Вчителька з РФ отримала 5 років за антивоєнну розмову з учнями

45-річну жительку Пензи Ірину Ген засудили до умовного терміну за "фейки" про війну Росії проти України після доносу одного з учнів. Суд вважав, що вона відчувала "стійку ворожість до президента".

Суд російського міста Пенза засудив 45-річну вчительку англійської мови Ірину Ген до п'яти років умовно за "публічне поширення хибної інформації про ЗС РФ". Про це повідомляється на сайті суду.

Окрім цього, росіянка протягом трьох років не зможе займатись педагогічною діяльністю.

Зокрема, суд ухвалив, що викладачка училища Олімпійського резерву, "відчуваючи стійку неприязнь до президента Росії, публічно, під час проведення уроку, поширила під виглядом достовірних повідомлень явно неправдиву інформацію, а саме повідомила учням недостовірну інформацію про те, що Збройні Сили РФ захоплюють території інших держав, які розпочали у 2014 році війну в Луганській народній республіці та Донецькій народній республіці, розбомбили пологовий будинок у Маріуполі України, планували повалити президента України, перебуваючи на території України, збили літак іноземної держави — "Boeing 777", що належить Малайзії, займаються приєднанням, захопленням чужих та розширенням своїх територій".

Історія Ірини Ген

Кримінальну справу проти мешканки Пензи порушили після її розмови з учнями.

Восьмикласники почали питати, чому Росія перетворилася на країну-ізгоя, а їх не допускають на міжнародні спортивні змагання, куди вони збиралися їхати. Ген спробувала пояснити учням, чому причини цього.

"Поки Росія не почне поводитися цивілізованим чином, це триватиме вічно. Стали бомбити Західну Україну. Західну Україну почали бомбити! Взагалі незрозуміло, до чого тут Західна Україна?! До Києва хотіли дійти, повалити Зеленського, уряд. Це взагалі суверенна держава., там суверенний уряд", — сказала вона учням.

Один з учнів записав всю розмову на телефон, пізніше аудіозапис передали до правоохоронних органів.

Вчителька не оскаржуватиме вирок

Правозахисний проєкт "Мережеві Свободи" з посиланням на адвоката Ірини Ген Олександра Федулова повідомив, що росіянка не має наміру оскаржити свій вирок.

Раніше Фокус у своїй статті розповідав, як до Росії повернувся інститут доносів. У країні-агресорі все частіше затримують громадян, на яких "настукали" їхні земляки.

Нагадаємо, росіянин написав донос на свою дружину, яка розкритикувала війну РФ проти України. Житель Підмосков'я поскаржився правоохоронцям, що його дружина висловлює антиросійські настрої та налаштовує їхню дитину проти влади РФ.