Против пенсионерки из РФ возбудили второе уголовное дело за "дискредитацию армии", – СМИ

77-летняя Татьяна Савинкина расклеивала в подъезде антивоенные листовки. До пенсии она работала в МВД в звании майора милиции, а незадолго до последних событий получила российскую медаль "Дети войны".

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Против 77-летней пенсионерки МВД из Петрозаводска Татьяны Савинкиной возбудили второе уголовное дело по статье о "дискредитации армии". Пожилая женщина расклеивала антивоенные листовки в подъезде. Об этом пишет интернет-издание Baza.

Как рассказывают журналисты, 24 сентября Савинкина наклеила в лифте одного из многоэтажных домов листовку с количеством российских солдат, вернувшихся домой в гробах. Также пожилая женщина написала, что ей стыдно за происходящее, поскольку в Украине погибло "огромное количество детей и стариков".

После этого следователи завели на пенсионерку уголовное дело в связи с "публичными действиями, направленными на дискредитацию армии РФ".

[ + – ] Татьяна Савинкина с зятем и внуком.

Это уже второе уголовное дело против Савинкиной. Первое было возбуждено 19 сентября по той же статье. Причиной стали листовки, которые женщина расклеила в июле.

До выхода на пенсию россиянка работала начальницей отдела дознания МВД по Республике Карелия и оставила свою должность в звании майора милиции.

Ранее женщина говорила журналистам, что она из Украины, родилась в городе Ровно в 1945 году. Ее муж, с которым они не живут вместе, но поддерживают хорошие отношения, в настоящее время находится в Белой Церкви.

Еще весной против Савинкиной также возбудили административное дело за "дискредитацию армии". Она повесила в своем подъезде листовку с надписью "Путин, пошел вон из Украины". Тогда на нее в полицию донесла 75-летняя председатель ТСЖ Тамара Свитич.

Интересно, что незадолго до этого Савинкина получила российскую медаль "Дети войны".

Напомним, в России за "дискредитацию армии" задержали экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана. Региональный политик критиковал Кремль за войну в Украине, весной его уже штрафовали за это.

Известного рок-исполнителя Юрия Шевчука также признали виновным в "дискредитации российской армии". Поводом для судебного преследования артиста стали его антивоенные высказывания, сделанные во время концерта группы "ДДТ" в Уфе.