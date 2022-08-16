Юрия Шевчука признали виновным в "дискредитации российской армии"

Поводом для судебного преследования артиста стали его антивоенные высказывания, сделанные во время концерта группы "ДДТ" в Уфе.

Советский суд Уфы признал Юрия Шевчука виновным в "дискредитации российской армии". Глава правозащитной организации "Агора" Павел Чиков сообщил, что его оштрафовали на 50 тыс. рублей.

Шевчук не присутствовал на заседании суда, однако перед вынесением решения его адвокат Александр Передрук огласил позицию своего клиента по делу. "Я, Юрий Шевчук, всегда был против войн, в любой стране и в любые времена. Выступал против войн во Вьетнаме, Афганистане, Югославии, Чечне, Абхазии, Грузии, Осетии, в Карабазе, в Ираке и т.д. Я также против продолжающейся восемь лет войны на Донбассе и нынешней СВО (так в России официально называют войну России против Украины)".

Павел Чиков также уточнил, что ранее лингвист и психолог не нашли в речи лидера группы "ДДТ" на концерте в Уфе в мае какой-либо дискредитации.

Адвокат артиста заявил, что намерен обжаловать решение суда.

Суд не сообщил, какие именно слова Юрия Шевчука стали основанием для его судебного преследования.

Что стало поводом для обвинения лидера "ДДТ"?

Во время майского концерта в Уфе Шевчук обратился к 10 тыс. зрителей.

"Сейчас убивают на Украине людей. Зачем? Наши пацаны там гибнут. Зачем? Какие цели, друзья? Какие цели опять? Опять гибнет молодость России и Украины, гибнут старики, женщины и дети ради каких-то наполеоновских планов очередного нашего цезаря, да? Родина, друзья, – это не ж*па президента, которую надо все время мусолить, целовать. Родина – это бабушка нищая на вокзале, продающая картошку. Вот это родина!" – сказал со сцены артист, заверив, что его группа против войны.

Сразу после концерта полицейские составили на Шевчука административный протокол по ч.1 ст.20.3.3 КоАП за "дискредитацию российской армии".

Через несколько дней стало известно, что лидера группы "ДДТ" намерены судить из-за его высказываний.