Юрія Шевчука визнали винним у "дискредитації російської армії"

Приводом для судового переслідування артиста стали його антивоєнні висловлювання, зроблені під час концерту гурту "ДДТ" в Уфі.

Радянський суд Уфи визнав Юрія Шевчука винним у "дискредитації російської армії". Голова правозахисної організації "Агора" Павло Чиков повідомив, що його оштрафували на 50 тис. рублів.

Шевчук не був присутній на засіданні суду, однак перед ухваленням рішення його адвокат Олександр Передрук оголосив позицію свого клієнта у справі. "Я, Юрій Шевчук, завжди був проти воєн, у будь-якій країні та в будь-які часи. Виступав проти воєн у В'єтнамі, Афганістані, Югославії, Чечні, Абхазії, Грузії, Осетії, в Карабасі, в Іраку і тощо. Я також проти війни, що триває вісім років на Донбасі і нинішньої СВО (так у Росії офіційно називають війну Росії проти України)".

Павло Чиков також уточнив, що раніше лінгвіст і психолог не знайшли у промові лідера гурту "ДДТ" на концерті в Уфі в травні будь-якої дискредитації.

Адвокат артиста заявив, що має намір оскаржити рішення суду.

Суд не повідомив, які саме слова Юрія Шевчука стали підставою для його судового переслідування.

Що стало приводом для звинувачення лідера "ДДТ"?

Під час травневого концерту в Уфі Шевчук звернувся до 10 тис. глядачів.

"Зараз вбивають в Україні людей. Навіщо? Наші пацани там гинуть. Навіщо? Які цілі, друзі? Які цілі знову? Знову гине молодь Росії та України, гинуть старі, жінки та діти заради якихось наполеонівських планів чергового нашого цезаря, так? Батьківщина, друзі, — це не ж*па президента, яку треба весь час мусолити, цілувати. Батьківщина — це бабуся-жебрачка на вокзалі, що продає картоплю. Ось це батьківщина!" — сказав зі сцени артист, запевнивши, що його гурт проти війни.

Одразу після концерту поліцейські склали на Шевчука адміністративний протокол за ч. 1 ст. 20.3.3 КпАП за дискредитацію російської армії.

Через кілька днів стало відомо, що лідера групи "ДДТ" мають намір судити через його висловлювання.