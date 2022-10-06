Проти пенсіонерки з РФ порушили другу кримінальну справу за "дискредитацію армії", – ЗМІ
77-річна Тетяна Савінкіна розклеювала у під'їзді антивоєнні листівки. До пенсії вона працювала в МВС у званні майора міліції, а незадовго до останніх подій здобула російську медаль "Діти війни".
Проти 77-річної пенсіонерки МВС із Петрозаводська Тетяни Савінкіної порушили другу кримінальну справу за статтею про "дискредитацію армії". Літня жінка розклеювала антивоєнні листівки в під'їзді. Про це пише інтернет-видання Baza.
Як розповідають журналісти, 24 вересня Савінкіна наклеїла у ліфті одного з багатоповерхових будинків листівку з кількістю російських солдатів, які повернулися додому у трунах. Також жінка похилого віку написала, що їй соромно за те, що відбувається, оскільки в Україні загинула "величезна кількість дітей і літніх людей".
Після цього слідчі завели на пенсіонерку кримінальну справу через "публічні дії, спрямовані на дискредитацію армії РФ".
Це вже друга кримінальна справа проти Савінкіної. Першу порушили 19 вересня за тією самою статтею. Причиною стали листівки, які жінка розклеїла у липні.
До виходу на пенсію росіянка працювала начальницею відділу дізнання МВС у Республіці Карелія та залишила свою посаду у званні майора міліції.
Раніше жінка говорила журналістам, що вона з України, народилася у місті Рівному 1945 року. Її чоловік, з яким вони не живуть разом, але підтримують добрі стосунки, нині перебуває у Білій Церкві.
Ще навесні проти Савінкіної також порушили адміністративну справу за "дискредитацію армії". Вона повісила у своєму під'їзді листівку з написом "Путін, пішов геть з України". Тоді на неї до поліції донесла 75-річна голова АВЖБ Тамара Світіч.
Цікаво, що незадовго до цього Савінкіна здобула російську медаль "Діти війни".
Нагадаємо, у Росії за "дискредитацію армії" затримали ексмера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана. Регіональний політик критикував Кремль за війну в Україні, навесні його штрафували за це.
Відомого рок-виконавця Юрія Шевчука також визнали винним у "дискредитації російської армії". Приводом для судового переслідування артиста стали його антивоєнні висловлювання, зроблені під час концерту гурту "ДДТ" в Уфі.