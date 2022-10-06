Проти пенсіонерки з РФ порушили другу кримінальну справу за "дискредитацію армії", – ЗМІ

77-річна Тетяна Савінкіна розклеювала у під'їзді антивоєнні листівки. До пенсії вона працювала в МВС у званні майора міліції, а незадовго до останніх подій здобула російську медаль "Діти війни".

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Проти 77-річної пенсіонерки МВС із Петрозаводська Тетяни Савінкіної порушили другу кримінальну справу за статтею про "дискредитацію армії". Літня жінка розклеювала антивоєнні листівки в під'їзді. Про це пише інтернет-видання Baza.

Як розповідають журналісти, 24 вересня Савінкіна наклеїла у ліфті одного з багатоповерхових будинків листівку з кількістю російських солдатів, які повернулися додому у трунах. Також жінка похилого віку написала, що їй соромно за те, що відбувається, оскільки в Україні загинула "величезна кількість дітей і літніх людей".

Після цього слідчі завели на пенсіонерку кримінальну справу через "публічні дії, спрямовані на дискредитацію армії РФ".

[ + – ] Тетяна Савінкіна із зятем та онуком

Це вже друга кримінальна справа проти Савінкіної. Першу порушили 19 вересня за тією самою статтею. Причиною стали листівки, які жінка розклеїла у липні.

До виходу на пенсію росіянка працювала начальницею відділу дізнання МВС у Республіці Карелія та залишила свою посаду у званні майора міліції.

Раніше жінка говорила журналістам, що вона з України, народилася у місті Рівному 1945 року. Її чоловік, з яким вони не живуть разом, але підтримують добрі стосунки, нині перебуває у Білій Церкві.

Ще навесні проти Савінкіної також порушили адміністративну справу за "дискредитацію армії". Вона повісила у своєму під'їзді листівку з написом "Путін, пішов геть з України". Тоді на неї до поліції донесла 75-річна голова АВЖБ Тамара Світіч.

Цікаво, що незадовго до цього Савінкіна здобула російську медаль "Діти війни".

Нагадаємо, у Росії за "дискредитацію армії" затримали ексмера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана. Регіональний політик критикував Кремль за війну в Україні, навесні його штрафували за це.

Відомого рок-виконавця Юрія Шевчука також визнали винним у "дискредитації російської армії". Приводом для судового переслідування артиста стали його антивоєнні висловлювання, зроблені під час концерту гурту "ДДТ" в Уфі.