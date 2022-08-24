Засудив війну: в РФ затримали ексмера Єкатеринбурга за "дискредитацію армії", – ЗМІ

У будинку Євгена Ройзмана та в приватному музеї ікони, організованому російським опозиціонером, проводяться обшуки. Регіональний політик критикував Кремль за війну в Україні, навесні його штрафували за це.

У Росії затримано колишнього мера Єкатеринбурга Євгена Ройзмана в межах кримінальної справи за дискредитацію Збройних сил РФ. Про це повідомило агентство "Інтерфакс" із посиланням на його помічницю Лейлу Гусейнову.

"Він [Ройзман] дійсно затриманий. Ідуть обшуки, як я зрозуміла, у музеї "Нев'янська ікона" [приватний музей, організований опозиціонером]. Подзвонили нам, щоб ми відкрили офіс Фонду [Ройзмана], що обшуки хочуть провести у Фонді", – розповіла жінка.

При цьому Гусейнова наголосила, що не знає, за що затримано політика.

Адвокатка Юлія Федотова також написала у себе у Facebook про обшуки в Ройзмана. Імовірно, йдеться про "дискредитацію російської армії". Максимальна санкція цієї статті передбачає п'ять років позбавлення волі.

Агентство ТАСС із посиланням на самого Ройзмана підтвердило, що проти нього в Москві заведено кримінальну справу щодо дискредитації ЗС РФ.

"Кримінальну справу Ройзмана порушили через відео в його Youtube-каналі, повідомили нашому агентству в правоохоронних органах", — уточнює ТАСС.

У березні-квітні цього року колишнього мера Єкатеринбурга тричі штрафували за цією статтею. У всіх випадках приводом стали висловлювання політика у соцмережах: спочатку за антивоєнні висловлювання у твітері та ютубі, а потім ще за публікацію у телеграмі.

25 травня його оштрафували знову на 85 тис. рублів за статтею про неповагу до влади. Того разу Ройзман залишив коментар про міністра закордонних справ Сергія Лаврова.

Євген Ройзман обіймав посаду міського голови Єкатеринбурга в 2013-2018 роках.

Нагадаємо, раніше з обшуком прийшли до ексредакторки "Першого каналу" Марини Овсяннікової. Проти пропагандистки відкрили кримінальну справу за статтею про "дискредитацію російської армії", за що передбачено максимальне покарання 15 років ув'язнення.

Раніше Фокус повідомляв, що російського модельєра Олександра Васильєва підозрюють у дискредитації ЗС РФ.