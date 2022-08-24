Осудил войну: в РФ задержали экс-мэра Екатеринбурга за "дискредитацию армии", – СМИ

В доме Евгения Ройзмана и в частном музее иконы, организованном российским оппозиционером, проводятся обыски. Региональный политик критиковал Кремль за войну в Украине, весной его уже штрафовали за это.

В России задержан бывший мэр Екатеринбурга Евгений Ройзман в рамках уголовного дела за дискредитацию Вооруженных сил РФ. Об этом сообщило агентство "Интерфакс" со ссылкой на его помощницу Лейлу Гусейнову.

"Он [Ройзман] действительно задержан. Идут обыски, как я поняла, в музее "Невьянская икона" [частный музей, организованный оппозиционером]. Позвонили нам, чтобы мы открыли офис Фонда [Ройзмана], что обыски хотят провести в Фонде", – рассказала женщина.

При этом Гусейнова подчеркнула, что не знает, за что задержан политик.

Адвокат Юлия Федотова также написала у себя в Facebook об обысках у Ройзмана. Предположительно, речь идет о "дискредитации российской армии". Максимальная санкция этой статьи предусматривает пять лет лишения свободы.

Агентство ТАСС со ссылкой на самого Ройзмана подтвердило, что в отношении него в Москве заведено уголовное дело о дискредитации ВС РФ.

"Уголовное дело Ройзмана возбуждено из-за видео в его Youtube-канале, сообщили нашему агентству в правоохранительных органах", – уточняет ТАСС.

В марте-апреле этого года бывшего мэра Екатеринбурга трижды штрафовали по этой статье. Во всех случаях поводом стали высказывания политика в соцсетях: сначала за антивоенные высказывания в твиттере и ютьюбе, а потом еще за публикацию в телеграме.

25 мая его оштрафовали снова на 85 тыс. рублей по статье о неуважении к власти. В тот раз Ройзман оставил комментарий о министре иностранных дел Сергее Лаврове.

Евгений Ройзман занимал должность городского головы Екатеринбурга в 2013-2018 гг.

Напомним, ранее с обыском пришли к экс-редактору "Первого канала" Марине Овсянниковой. В отношении пропагандистки открыли уголовное дело по статье о "дискредитации российской армии", за что предусмотрено максимальное наказание в 15 лет заключения.

Ранее Фокус сообщал, что российского модельера Александра Васильева подозревают в дискредитации ВС РФ.