Росіянина відправили на лікування до психіатричної лікарні через графіті "Путін — злодій!"

Суд засудив жителя Ростова-на-Дону до півтора року обмеження волі та примусового амбулаторного лікування.

Related video

Суд у російському місті Ростов-на-Дону засудив місцевого жителя Михайла Селицького до півтора року обмеження волі та примусового амбулаторного лікування у психіатричній лікарні через графіті з текстом "Путін — злодій!". Про це повідомляє російський правозахисний проєкт "ОВД-Інфо" з посиланням на адвоката Рустама Мухамадєєва.

Ростовський світовий суддя визнав росіянина винним у вандалізмі за мотивами політичної ненависті.

За версією силовиків, у березні минулого року Селицький та ще кілька людей "здійснили нанесення написів, які є політичними" на стіни житлових будинків. Після цього ФСБ затримала трьох учасників екстремістської групи.

Один із затриманих нібито заявив, що їхні "радикальні погляди" сформувалися під впливом однієї з інтернет-спільнот у Telegram, модератори якої перебувають у Польщі.

Ще двом фігурантам кримінальної справи вироки наразі не винесли.

Нагадаємо, 45-річна вчителька з Росії отримала 5 років за антивоєнну розмову з учнями. Суд засудив мешканку Пензи до умовного терміну за "фейки" про війну Росії проти України після доносу одного з учнів.

Раніше Фокус писав, що проти пенсіонерки з РФ порушили другу кримінальну справу за дискредитацію армії. 77-річна Тетяна Савінкіна розклеювала у під'їзді антивоєнні листівки. До пенсії вона працювала в МВС у званні майора міліції, а незадовго до останніх подій здобула російську медаль "Діти війни".