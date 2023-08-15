Готовятся к эвакуации: россияне могут совершить провокацию на Курской АЭС, — ЦНС (документ)

По данным подполья, россияне планируют эвакуировать всего от 21 до 57 тысяч человек, что составляет около 5 процентов всех жителей Курской области.

Российские войска могут планировать провокацию на Курской атомной электростанции. Вероятно, они разработали план эвакуации населения в случае радиоактивного загрязнения. Об этом сообщили в Центре нацсопротивления.

"По данным подполья, в Курской области идет подготовка к эвакуации из зоны вероятного радиоактивного загрязнения на случай аварии на АЭС. Для этого местным властям поставили задачу создать транспортный реестр", — говорится в сообщении.

По данным ЦНС, согласно планам РФ, эвакуацию планируется провести для количества людей, варьирующегося от 21 до 57 тысяч человек. Следует учесть, что общее население данной области превышает 1 миллион человек, а население города Курска составляет около 435 тысяч человек. Таким образом, говорится о планировании эвакуации для около 5% населения области, что может указывать на особое внимание к выбранным для эвакуации людям.

Эвакуация запланирована в такие населенные пункты, как Железногорск, Большое Солдатское, Щигры и Горшечное.

В Сопротивлении подчеркнули, что Украина не планирует никаких терактов на атомных объектах РФ.

Россияне готовят провокацию на Курской АЭС Россияне готовят провокацию на Курской АЭС Россияне готовят провокацию на Курской АЭС

Курская АЭС располагается на берегу реки Сейм в 40 километрах западнее Курска. По объему вырабатываемой электроэнергии она входит в первую четверку электростанций РФ. Курчатов находится приблизительно в 4 км от Курской АЭС.

Напомним, что 9 августа в городе-спутнике Курской атомной электростанции (АЭС) Курчатове произошел мощный пожар. Очаг находится на крыше многоэтажного жилого дома на Ленинградской.

14 июля сообщалось, что город атаковал самодельный беспилотный летательный аппарат. Дрон предположительно рухнул в 100 метрах от местного отделения УФСБ. Причиной падения стало столкновение с елью. По словам губернатора Курской области Роман Старовойтов, никто не пострадал, повреждения получил многоквартирный дом, у которого оказались посечены фасад и остекление. Также российские медиа писали, что в Курчатове сработала система противовоздушной обороны.