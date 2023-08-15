В РФ реинкарнировали зенитку времен Второй мировой С-60, установив на новый тягач (фото)

Российские разработчики создали сразу три варианта модернизации, среди которых упрощенная версия и на базе броневика "Спартак".

На выставке вооружений "Армия-2023" в РФ показали модернизированную зенитную пушку С-60 на базе броневика "Спартак" АМН-590911. Об этом сообщает фотограф Михаил Жердев в твиттере.

Зенитную пушку установили на броневик, чтобы использовать в Сухопутных войсках. Машина должна перехватывать воздушные цели на малых и средних высотах, а также легкобронированную технику на расстоянии до 6 км и на высоте до 5 км. Отмечается, что экипаж зенитки защищен от легкого стрелкового вооружения, осколков от мин и снарядов. Всего в РФ создали три типа модернизации С-60 калибра 57-мм.

Фото: Michael Jerdev

Первый вариант устанавливается на "Спартак" и имеет вдвое меньший экипаж — 4 человека. Также установка имеет меньшее время для перевода в боевое положение. Однако в РФ решили установить дополнительный боекомплект рядом с экипажем.

Второй вариант является видоизмененной версией первого. Экипаж будет еще меньше — 3 бойца, а углы наведения увеличили до 50 градусов. На машину установили дальномер и ночной прицел.

Варианты модернизации С-60 Фото: Michael Jerdev

Третий — углубленный вариант модернизации С-60 содержит наведение в автоматическом режиме, баллистический компьютер с автоматическим расчетом траектории. Также добавляется возможность ведения огня с закрытых позиций.

Стоит отметить, что С-60 — это советская разработка 1940-х годов, которая до сих пор находится на вооружении значительного количества стран, в том числе РФ, Украины, Польши и других.

Напомним, 28 июня в РФ модернизировали зенитку ЗУ-23-2 добавив в нее дистанционное управление.

Ранее сообщалось, что ВС РФ в июне впервые применили так называемый танк-камикадзе против украинских бойцов.