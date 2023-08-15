Обстрел Луцка: ВС РФ ударили по заводу шведской компании, погибли сотрудники, — Reuters

По данным издания, трое погибших, о которых сообщалось ранее, были работниками одного из крупнейших производств подшипников.

Один из крупнейших мировых производителей подшипников, шведская компания SKF объявила, что ее завод в городе Луцке подвергся ночному ракетному обстрелу, который привел к гибели троих сотрудников. Об этом 15 августа сообщает британское информагентство Reuters.

"Вчера вечером город Луцк в Украине подвергся нападению, и наш завод пострадал. С сожалением подтверждаем, что три наших коллеги погибли", — заявил представитель SKF Карл Бьернстам

Представитель компании также отметил, что компания будет исследовать последствия нападения и ущерб, нанесенный заводу, однако основное внимание будет уделено безопасности и поддержке сотрудников.

Согласно последнему финансовому отчету мирового лидера в производстве промышленных подшипников, в Украине работает около 1100 человек, большинство из которых заняты на заводе в Луцке.

Отчет также отмечает, что завод в Луцке составляет примерно 0,5% от общего объема производства SKF в 2022 году.

Обстрел Луцка и Львова в ночь на 15 августа — что известно

В ночь на 15 августа Вооруженные силы РФ нанесли массированный ракетный удар по городам Украины, применив более 20 крылатых ракет воздушного и морского базирования. Городской голова Луцка Игорь Полищук заявил, что ночью враг попал по одному из промышленных предприятий города, в результате трое человек погибли.

По Львову россияне запустили 7 ракет, одну из которых удалось перехватить силам ПВО. По словам председателя Львовской ОГА Максима Козицкого, обошлось без погибших, однако пострадали 15 человек. Повреждены около 120 домов.