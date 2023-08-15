Наступление в Запорожской области: Зеленский показал командный пункт бригады "Маґура" (видео)

Руководитель государства обсудил с военными актуальные вопросы, важные решения по наступлению, ход боевых действий, потребности защитников.

Президент Украины Владимир Зеленский посетил командный пункт 47-й отдельной механизированной бригады "Маґура". Соответствующее видео он опубликовал в Telegram.

Он рассказал, что подразделения выполняет задачи на Ореховском направлении. Руководитель государства обсудил с военными актуальные вопросы, решения, ход боевых действий, потребности защитников. По его словам, важные аспекты держат под контролем.

"Наши воины обеспечивают нужный результат для нашего государства. Благодарен за службу, за вашу прочность", — заявил он.

Бригада "Маґура" в войне с Россией

Бойцы бригады "Маґура" в июле показали, как заняли позиции российских оккупантов в Запорожье несмотря на значительное заминирование территории. Украинским защитникам приходится подбираться к врагу сплошь заминированными территориями. Несмотря на это, они заходят на вражеские позиции и выбивают оттуда россиян. Бойцы говорят, что российские оккупанты выкопали настоящие норы и отмечают, что окопается враг успешно и профессионально. Воины считают, что на втором рубеже ситуация будет еще сложнее.

В начале июля бригада "Маґура" с помощью САУ Paladin уничтожила танк Т-90М "Прорыв" в Запорожье. Выжил только один член экипажа — он пытался спастись и ползет чуть дальше от бронемашины в направлении деревьев. Остальной экипаж, похоже, сгорел.

Мастер-сержант Маркус в июне показал первый трофейный танк. Бойцы 47-й бригады "Маґура", как отметили аналитики, затрофеили модернизированный Т-72Б3. Оккупанты потеряли более 500 таких машин.

Напомним, 15 августа операторы ССО уничтожили четыре единицы техники российских войск. Благодаря эффективной работе операторов беспилотников удалось зафиксировать военные боевые машины и автотехнику.