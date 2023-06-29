"Контрнаступление идет успешно": мастер-сержант Маркус показал первый трофейный танк (видео)

Как отмечают аналитики, бойцы 47-й бригады "Магура", затрофеили модернизированный Т-72Б3. Оккупанты потеряли более 500 таких машин.

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Украинские военные продолжают контрнаступление на юге Украины. Главный мастер-сержант Валерий Маркус (Ананьев) из 47-й отдельной механизированной бригады "Магура" показал на видео трофейный танк оккупантов. Видео опубликовано в телеграм-канале военного.

"Контрнаступление идет успешно, Слава Украине! Semper audentes (всегда отважные с латыни — Фокус), "Маґура" е*ашит", — сказал Маркус.

На кадрах военный снимает затрофейный танк, а также показывает неприличный жест в его сторону. Как отмечают аналитики Ukraine Weapons Tracker, в видеоролике зафиксирован Т-72Б3 где-то в Запорожской области.

Также стоит добавить, что еще вчера, 28 июня, Владимир Зеленский проводил встречу с Валерием Маркусом. Обсуждался вопрос реформирования сержантского корпуса, обеспечение их достойными зарплатами и изменения в армии. Уже 29 июня Маркус снова вернулся на фронт.

Согласно данным проекта Oryx, российские оккупанты с начала полномасштабной войны потеряли 316 танков Т-72Б3, из которых 84 стали трофеями для ВСУ. Зафиксированный на видео Т-72Б3 является уже 85 трофейным танком. Но стоит отметить, что Т-72Б3 существует в нескольких вариантах: базовая, образца 2014, 2016 и 2022 годов. Если в список добавить еще и их, то общие потери врага составят более 550 танков Т-72Б3.

Напомним, 28 июня Валерий Маркус сообщил, что во время штурма бойцы ВСУ значительно продвинулись во время контрнаступления.

29 июня в Генштабе заявили о стратегическом перехвате инициативы под Бахмутом. Силы обороны наступают широким фронтом.