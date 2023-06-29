"Контрнаступ йде успішно": майстер-сержант Маркус показав перший трофейний танк (відео)

Як зазначають аналітики, бійці 47-ї бригади "Маґура", затрофеїли модернізований Т-72Б3. Окупанти втратили понад 500 таких машин.

Related video

Українські військові продовжують контрнаступ на півдні України. Головний майстер-сержант Валерій Маркус (Ананьєв) із 47-ї окремої механізованої бригади "Маґура" показав на відео трофейний танк окупантів. Відео опубліковано в телеграм-каналі військового.

"Контрнаступ йде успішно, Слава Україні! Semper audentes (завжди відважні з латинки — Фокус), "Маґура" ї*ашить", — сказав Маркус.

На кадрах військовий знімає затрофеєний танк, а також показує непристойний жест в його бік. Як зазначають аналітики Ukraine Weapons Tracker, у відеоролику зафіксовано Т-72Б3 десь на Запоріжжі.

Також варто додати, що ще вчора, 28 червня, Володимир Зеленський проводив зустріч з Валерієм Маркусом. Обговорювалось питання реформування сержантського корпусу, забезпечення їх достойними зарплатами та зміни в армії. Вже 29 червня Маркус знову повернувся на фронт.

Згідно з даними проєкту Oryx, російські окупанти з початку повномасштабної війни втратили 316 танків Т-72Б3, з яких 84 стали трофеями для ЗСУ. Зафіксований на відео Т-72Б3 є вже 85 трофейним танком. Але варто зазначити, що Т-72Б3 існує в декількох варіантах: базова, зразка 2014, 2016 та 2022 років. Якщо до списку додати ще і їх, то загальні втрати ворога складатимуть понад 550 танків Т-72Б3.

Нагадаємо, 28 червня Валерій Маркус повідомив, що під час штурму бійці ЗСУ значно просунулись під час контрнаступу.

29 червня в Генштабі заявили про стратегічне перехоплення ініціативи під Бахмутом. Сили оборони наступають широким фронтом.