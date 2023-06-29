Наступают широким фронтом: ВСУ перехватили стратегическую инициативу под Бахмутом, — Генштаб

Замминистра обороны Анна Маляр, в свою очередь, добавила, что на Бахмутском направлении снова горячо — враг пытается стягивать резервы и удержать позиции любой ценой.

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Бойцы Вооруженных сил Украины перехватили стратегическую инициативу на Бахмутском направлении и ведут наступательные действия на широком участке фронта. Об этом 29 июня сообщил спикер Генштаба ВСУ Андрей Ковалев.

По его словам, украинские защитники оказывают давления на противника и выбивают его из ранее захваченных позиций.

"На флангах города Бахмут продолжают оказывать давление на противника, выбивают из ранее захваченных рубежей. Имеют успех, закрепляются на достигнутых рубежах", — говорится в сообщении Telegram-канала Military Media Center.

В то же время на Авдеевском, Марьинском и Лиманском направлениях украинские защитники продолжают удерживать оборону на занимаемых рубежах.

"На Лиманском, Авдеевском и Мариинском направлениях Силы обороны продолжают сдерживать наступление российских войск" — сообщил Ковалев.

Бахмутское направление. Источник: deepstatemap.live

Ситуацию под Бахмутом прокомментировала и замминистра обороны Украины Анна Маляр. По ее словам, активные боевые действия ведутся на флангах, где противник пытается контратаковать, бросая в бой резервы, однако вынужден отступать после понесенных потерь.

"Борьба продолжается на флангах города. Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах. В целом на Бахмутском направлении снова горячо, продолжаются ожесточенные бои. Враг подтягивает туда резервы и цепляется за Бахмут всеми своими силами", — сообщила Маляр.

Ранее об успешных действиях на Бахмутском направлении рассказал командир одного из подразделений Сил обороны Денис Ярославский. Он сообщил, что бойцы ВСУ фактически берут полностью под контроль Клещеевку, откуда затем наши бойцы могут начать наступление непосредственно на южную часть районного центра.