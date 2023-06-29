РФ перебросила на Запорожье морпехов, которые "драпали" из Херсона: Маляр порадовала новостями с фронта

На Бахмутском направлении, по словам замминистра, Силы обороны перехватили инициативу и, несмотря на попытки оккупантов удержать позиции, выбивают их и заставляют отступать.

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Российские оккупанты несут потери под Бахмутом и изо всех сил цепляются за город. Также ВСУ ведут наступательные операции на Мелитопольском и Бердянском направлениях, куда Кремль перебросил резервы. Об этом сообщила заместитель министра обороны Украины Анна Маляр.

"На Бахмутском направлении наши войска перехватили оперативную инициативу. Противник пытается удержать занятые позиции, проводит контратаки, но постепенно отступает после понесенных потерь. В направлении Клищеевки продвинулись на 1200 м. В направлении Курдюмовки — на 1500 м. Борьба продолжается на флангах города. Наши имеют успех. Сейчас закрепляются на освобожденных рубежах", — проинформировала Маляр.

По ее словам, на Бахмутском направлении сейчас снова очень жаркая ситуация и продолжаются активные боевые действия. Российские оккупанты подтянули туда резервы и "цепляются за Бахмут" изо всех сил.

В Минобороны отмечают, что сейчас также продолжается наступательная операция в Запорожье, в частности, на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

"Наши "выгрызают" у врага каждый метр земли в тяжелом поединке. Имеют успехи. Враг подтягивает для обороны все свои резервы, даже бригаду морской пехоты, которая в свое время бежала из Херсона. На Бердянском направлении есть продвижение 1300 м", — отметила Анна Маляр.

Тем временем российские оккупанты продолжают наступательные действия в районе Авдеевки, Марьинки и Лимана. По сообщению Минобороны — безуспешно.

На направлении Ровнополь — Володино Силы обороны имеют продвижение и закрепляются на новых рубежах и обескровливают наступательный потенциал врага, уничтожая его личный состав, технику, склады БК и пункты управления.

Напомним, что в западной части Донецкой области Силы обороны Украины заняли новые позиции вдоль линии Ривнополь-Старомайорское, а также имеют продвижение к Приютному.

Ранее сообщалось, что на фоне успехов Сил обороны российские оккупанты в Мариуполе готовятся к бегству. План "эвакуации" ВС РФ и оккупационная администрация утвердили еще 2 недели назад.