РФ перекинула на Запоріжжя морпіхів, які "драпали" з Херсона: Маляр потішила новинами з фронту

На Бахмутському напрямку, за словами замміністра, Сили оборони перехопили ініціативу і, попри намагання окупантів утримати позиції, вибивають їх і змушують відступати.

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Російські окупанти зазнають втрат під Бахмутом і з усіх сил чіпляються за місто. Також ЗСУ ведуть наступальні операції на Мелітопольському та Бердянському напрямах, куди Кремль перекинув резерви. Про це повідомила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

"На Бахмутському напрямку наші війська перехопили оперативну ініціативу. Противник намагається утримати зайняті позиції, проводить контратаки, але поступово відступає після понесених втрат. У напрямку Кліщіївки просунулися на 1200 м. У напрямку Курдюмівки — на 1500 м. Боротьба триває на флангах міста. Наші мають успіх. Зараз закріплюються на звільнених рубежах", — проінформувала Маляр.

За її словами, на Бахмутському напрямку зараз знову дуже гаряча ситуація і тривають активні бойові дії. Російські окупанти підтягли туди резерви та "чіпляються за Бахмут" із усіх сил.

У Міноборони зазначають, що зараз також триває наступальна операція на Запоріжжі, зокрема, на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

"Наші "вигризають" у ворога кожен метр землі у важкому двобої. Мають успіхи. Ворог підтягує для оборони всі свої резерви, навіть бригаду морської піхоти, яка свого часу тікала з Херсону. На Бердянському напрямку є просування 1300 м", — зазначила Ганна Маляр.

Водночас російські окупанти продовжують наступальні дії в районі Авдіївки, Мар'їнки та Лиману. За повідомленням Міноборони — безуспішно.

На напрямку Рівнопіль-Володине Сили оборони мають просування, закріплюються на нових рубежах і знекровлюють наступальний потенціал ворога, знищуючи його особовий склад, техніку, склади БК і пункти управління.

Нагадаємо, що в західній частині Донецької області Сили оборони України зайняли нові позиції вздовж лінії Рівнопіль-Старомайорське, а також мають просування до Приютного.

Раніше повідомлялося, що на тлі успіхів Сил оборони Російські окупанти в Маріуполі готуються до втечі. План "евакуації" ЗС РФ і окупаційна адміністрація затвердили ще 2 тижні тому.