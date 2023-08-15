"Очищен перед Богом": россиянина, расчленившего молодую мать, помиловали после "СВО", — росСМИ

По данным российских журналистов, мать убийцы считает, что он может начать жизнь "с чистого листа".

Два года назад в Архангельской области была жестоко убита молодая мать — ее тело расчленили, а фрагменты спрятали в разных местах. Теперь ее убийца, после около трех месяцев, проведенных на войне в Украине, вышел на свободу благодаря помилованию. Об этом 15 августа пишет российское издание 24.ru.

33-летняя Ольга Шлямина описывается как "амбициозная и успешная женщина". Она даже успела стать финалисткой всероссийского конкурса красоты. У нее остался сын школьного возраста от предыдущего брака, и на большинстве своих фотографий в социальных сетях она позирует рядом с ним. Она работала администратором в магазине "Пятерочка".

Ольга Шлямина со своим сыном Фото: vk.com

В марте 2021 года ее тело было обнаружено без головы в лесу под Новодвинском. В убийстве частично признался ее 40-летний парень Вячеслав Самойлов. Впрочем, он признал лишь частичную вину в том случае, но подтвердил использование ножовки для избавления от тела, разделяя его на части и скрывая их в разных местах.

В 2022 году Самойлову был назначен приговор в виде 9 лет и 7 месяцев лишения свободы в колонии строгого режима. Однако в тюрьме он просидел недолго. По словам его матери, Самойлов провел три месяца на войне, затем вернулся домой с ранением и был помилован. Его младший брат также ушел на фронт.

Мать Самойлова гордится своими сыновьями. Она считает, что ее старший сын "очищен перед Богом".

"Он освобожден, у него помилование. Жизнь с белого листа!" — заявила мать российского оккупанта Ольга Самойлова.

Напомним, 22 июля сообщалось, что российского военного, убившего свою жену, суд не приговорил к заключению, посчитав участие данного человека в военных действиях на территории Украины в качестве смягчающего обстоятельства.