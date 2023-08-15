Делала справки с тяжелыми диагнозами для уклонистов: на Житомирщине задержали главу ВВК (фото)

Преступную схему, по данным правоохранителей, организовала председатель областной военно-врачебной комиссии, которая действовала в сговоре с работниками облвоенкомата, адвокатом и чиновницей местной больницы. Цена "услуг" для уклонистов составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов.

Служба безопасности Украины (СБУ) ликвидировала в Житомире канал незаконного выезда за границу граждан призывного возраста. Подозреваемые подделывали справки о непригодности к военной службе уклонистам. Об этом сообщает пресс-служба СБУ.

По данным следствия, за денежное вознаграждение злоумышленники предлагали потенциальным призывникам фиктивные медсправки о непригодности к военной службе по состоянию здоровья.

В поддельные документы злоумышленники вписывали вымышленные тяжелые диагнозы, которые позволяли уклонистам избежать призыва и в дальнейшем выехать за пределы Украины.

Фото: СБУ

"К организации нелегального трафика причастна председатель областной военно-врачебной комиссии, которая действовала в сговоре с сообщниками — работниками облвоенкомата, адвокатом и чиновницей местной больницы", — рассказали в ведомстве.

Фото: СБУ

Отмечается, что стоимость подделки документов составляла от 2,5 до 5 тысяч долларов США, а сумма зависела от срочности "заказа". Полученные деньги участники "схемы" распределяли между собой после проведения каждой сделки.

"Между фигурантами было четкое распределение преступных "обязанностей". Так, например, адвокат подбирал потенциальных "клиентов", председатель ВВК и чиновница медучреждения фальсифицировали медицинские справки, а работники облвоенкомата "сопровождали" их в своем ведомстве", — рассказали в СБУ.

Правоохранители поэтапно задокументировали все факты преступной деятельности фигурантов. В результате комплексных мероприятий правоохранители задержали "на горячем" председателя военно-врачебной комиссии, адвоката и чиновницу медучреждения во время передачи взятки от уклониста.

Фото: СБУ

При обысках в служебных кабинетах и по местам жительства участников "схемы" обнаружено более 35 тысяч долларов США и документы с доказательствами незаконной деятельности.

Фото: СБУ

Задержанным сообщено о подозрении за принятие предложения, обещания или получения неправомерной выгоды должностным лицом и незаконную переправку лиц через государственную границу Украины.

"Сейчас они находятся под стражей. Решается вопрос о привлечении к ответственности всех участников противоправной схемы, в том числе — работников областного военкомата", — добавили в СБУ.

Что известно об участниках коррупционной схемы?

По данным Офиса Генерального прокурора, сообщено о подозрении главе ВВК Житомирского военного госпиталя — заместителю главного врача областной клинической больницы, заведующей центром клинической иммунологии и аллергологии и адвокату. Однако ее имя не разглашается.

Вместе с этим в пресс-службе Нацполиции Житомирской области сообщили, что к сделкам причастен житель г. Чуднова, который занимается адвокатской деятельностью, предлагал военнообязанным посодействовать в уклонении от военной службы.

Напомним, что 14 августа, следователи Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции и Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области разоблачили на взятке работника ТЦК.

Ранее, 13 августа член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народный депутат Федор Вениславский рассказал, что президентское решение уволить глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — это лишь начало "чисток" в военных подразделениях.