За $4500 делал справки уклонистам: в Хмельницком поймали "на горячем" работника ТЦК (фото)

Правоохранители задержали чиновника местного территориального центра комплектования (ТЦК) во время получения неправомерной выгоды. Сейчас он взят под стражу с возможностью внесения залога в более 200 тысяч гривен.

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Сегодня, 14 августа, следователи Департамента стратегических расследований (ДСР) Национальной полиции и Управления Службы безопасности Украины (СБУ) в Хмельницкой области разоблачили на взятке работника ТЦК. Об этом сообщает пресс-служба Офиса генерального прокурора.

Отмечается, что под процессуальным руководством Хмельницкой специализированной прокуратуры злоумышленнику сообщили о подозрении по факту злоупотребления влиянием.

"Подозреваемый получил от военнообязанного 4500 долларов США. За эти средства военнослужащий обещал оказать влияние на военно-врачебную комиссию и других уполномоченных лиц о признании его непригодным к военной службе и дальнейшего установления группы инвалидности", — говорится в сообщении.

После оформления всех поддельных документов, лицо с установленным диагнозом не подлежит призыву на службу и во время мобилизации сможет выехать за границу.

Сообщается, что правоохранители задержали подозреваемого в Хмельницком в порядке во время получения средств.

Фото: Офис генерального прокурора

"Сейчас ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения более 214 тыс. грн залога, а также отстранен от должности. Устанавливается причастность к содеянному других лиц", — добавили в ведомстве.

Отмечается, что досудебное расследование осуществляют следователи Главного управления Нацполиции (ГУНП) в Хмельницкой области при оперативном сопровождении Управления стратегических расследований в Хмельницкой области ДВР Нацполиции Украины и Управления СБУ в Хмельницкой области.

К слову, 13 августа член Комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки и народный депутат Федор Вениславский рассказал, что президентское решение уволить глав территориальных центров комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) — это лишь начало "чисток" в военных подразделениях.

Ранее, 11 августа, Фокус анализировал, насколько хороша идея заменить всех областных военкоматов бойцами с фронта. Некоторые эксперты уверены в необходимости ликвидации ТЦК и передачи их полномочий по рекрутингу военным частям.

В Офисе президента Украины 12 августа заявляли, что военкомы вредили концепции мобилизации в Украине. На Банковой считают замену работников ТЦК трудоемким процессом.