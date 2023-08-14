За $4500 робив довідки ухилянтам: у Хмельницькому спіймали "на гарячому" працівника ТЦК (фото)

Правоохоронці затримали посадовця місцевого територіального центру комплектування (ТЦК) під час отримання неправомірної вигоди. Наразі його взято під варту з можливістю внесення застави у понад 200 тисяч гривень.

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Сьогодні, 14 серпня, слідчі Департаменту стратегічних розслідувань (ДСР) Національної поліції та Управління Служби безпеки України (СБУ) в Хмельницькій області викрили на хабарі працівника ТЦК. Про це повідомляє пресслужба Офісу генерального прокурора.

Зазначається, що за процесуального керівництва Хмельницької спеціалізованої прокуратури зловмиснику повідомили про підозру за фактом зловживання впливом.

"Підозрюваний отримав від військовозобов’язаного 4500 доларів США. За ці кошти військовослужбовець обіцяв здійснити вплив на військово-лікарську комісію та інших уповноважених осіб щодо визнання його непридатним до військової служби та подальшого встановлення групи інвалідності", — йдеться у повідомленні.

Після оформлення всіх підробних документів, особа із встановленим діагнозом не підлягатиме призову на службу та під час мобілізації зможе виїхати за кордон.

Повідомляється, що правоохоронці затримали підозрюваного в Хмельницькому у порядку під час отримання коштів.

Фото: Офіс генерального прокурора

"Наразі йому обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з альтернативою внесення понад 214 тис. грн застави, а також відсторонено від посади. Встановлюється причетність до вчиненого інших осіб", — додали у відомстві.

Зазначається, що досудове розслідування здійснюють слідчі Головного управління Нацполіції (ГУНП) в Хмельницькій області за оперативного супроводу Управління стратегічних розслідувань в Хмельницькій області ДСР Нацполіції України та Управління СБУ в Хмельницькій області.

До слова, 13 серпня член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки та народний депутат Федір Веніславський розповів, що президентське рішення звільнити голів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) — це лише початок "чисток" у військових підрозділах.

Раніше, 11 серпня, Фокус аналізував, наскільки хороша ідея замінити всіх обласних військкомів бійцями з фронту. Деякі експерти впевнені в необхідності ліквідації ТЦК і передачі їхніх повноважень з рекрутингу військовим частинам.

В Офісі президента України 12 серпня заявляли, що військкоми шкодили концепції мобілізації в Україні. На Банковій вважають заміну працівників ТЦК трудомістким процесом.