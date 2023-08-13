Велика чистка військкомів: у Раді розповіли, як позбуватимуться корупції в ТЦК

Дії багатьох голів ТЦК загрожували національній безпеці України. Чому військкомів не перевіряли протягом усієї війни — велике питання, заявив нардеп Федір Веніславський.

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Президентське рішення звільнити голів територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки (ТЦК і СП) — це лише початок "чисток" у військових підрозділах. Про це "24 Каналу" сказав член Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, народний депутат Федір Веніславський.

Голови ТЦК не мали монополії на рішення, які загрожували національній безпеці, незабаром відбудуться чистки комісій від корумпованих чиновників, пообіцяв він.

Правоохоронці з перших днів великої війни Росії з Україною отримували численні звернення про злочини воєнного командування. Знадобилося особисте втручання в проблему президента України Володимира Зеленського та засідання РНБО, щоб усі органи почали реагувати на корупцію і зловживання під час загальної мобілізації, заявив політик.

"Чому це [перевірки військкомів] не проводили протягом усього періоду війни — велике питання", — продовжив Веніславський.

За його словами, ТЦК — суто військова організація, а їхні керівники — військові офіцери з погонами підполковників і полковників. Таким чином, військкоми командують військовими підрозділами та за всіма статутами несуть персональну відповідальність за будь-які злочини.

"Територіальний центр — це військова частина і відповідає за неї безпосередньо командир", — підсумував нардеп.

Фокус раніше аналізував, наскільки хороша ідея замінити всіх обласних військкомів бійцями з фронту. Деякі експерти впевнені в необхідності ліквідації ТЦК і передачі їхніх повноважень з рекрутингу військовим частинам.

В Офісі президента України заявляли, що військкоми шкодили концепції мобілізації в Україні. На Банковій вважають заміну працівників ТЦК трудомістким процесом.