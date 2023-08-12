"Вбивали концепцію мобілізації": у Зеленського пояснили звільнення воєнкомів (відео)

За словами радника ОП Михайла Подоляка, глави ТЦК, які будуть звільнені в рамках загальної програми, можуть піти на фронт, щоб зберегти свої військові звання.

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Співробітники Територіальних центрів комплектування та соціальної підтримки завдавали шкоди концепції мобілізації в Україні. Про це сказав радник глави Офісу президента Михайло Подоляк в ефірі телемарафону 11 серпня.

Михайло Подоляк прокоментував рішення влади про звільнення голів обласних військкоматів. Як зазначив чиновник, попри повномасштабну війну, голови ТЦК, не ховаючись, купували дорогі автомобілі та нерухомість.

"Люди навіть не розуміють, що їм давали час для того, щоб зупинитися, подумати, подивитися по сторонах і так далі", — зауважив Подоляк.

Як зазначає радник глави ОП, заміна співробітників і реформи в ТЦК — трудомісткий процес, однак якщо цього не зробити, то лояльність до мобілізації буде нульовою. За словами чиновника, корупція починається з толерування її в суспільстві.

"Репутаційно сьогодні ТЦК у принципі вбивали концепцію мобілізації як такої", — констатував радник глави ОП.

Михайло Подоляк про звільнення воєнкомів

Михайло Подоляк також наголосив, що воєнкоми, яким оголосять про підозру, будуть притягнуті до відповідальності. Щодо голів ТЦК, звільнених за загальною програмою, вони мають піти на фронт, щоб зберегти свої військові звання.

Нагадаємо, 11 серпня президент України Володимир Зеленський головував на засіданні РНБО, де розглянув результати перевірки роботи ТЦК і рекомендував звільнити всіх обласних воєнкомів.

Раніше, 31 липня, заступник міністра оборони України Олександр Павлюк повідомив, що в Міноборони планують до кінця року замінити 30% осіб, які обіймають керівні посади в ТЦК, на ветеранів.